Snapdragon 8 Elite 2, Qualcomm punta su potenza, prestazioni e IA

La prossima generazione di System-on-Chip top di gamma realizzati da Qualcomm è prevista per settembre. Il chipmaker americano presenterà lo Snapdragon 8 Elite 2 che si preannuncia una soluzione hardware di altissimo livello, in grado di migliorare nettamente le prestazioni rispetto al suo predecessore.

Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, Qualcomm utilizzerà varie migliorie tecniche rispetto all’attuale generazione. In particolare, i report indicano il ricorso a core Oryon rinnovati per la CPU, l’integrazione della GPU Adreno 840 e il ricorso ad una NPU da 100 TOPS.

Considerando tutti questi elementi, possiamo facilmente considerare lo Snapdragon 8 Elite 2 come il chipset mobile più potente mai realizzato da Qualcomm. Inoltre, potrebbe giocarsi il titolo di chipset più potente in assoluto se le informazioni rivelate da Digital Chat Station dovessero rivelarsi veritiere.

Il possibile debutto è atteso in occasione dello Snapdragon Summit che si terrà a settembre 2025. Tuttavia, Qualcomm sta mantenendo uno stretto riserbo sulla propria piattaforma SoC. Per fortuna ci ha pensato il noto leaker Digital Chat Station a fornirci nuovi dettagli in merito.

Sul proprio profilo Weibo, DCS ha confermato che lo Snapdragon 8 Elite 2 sarà realizzato con il processo produttivo N3P a 3nm di TSMC. Si tratta dell’ultima evoluzione disponibile e potrà contare su tutti i vantaggi tecnici prestazionali e per l’autonomia.

I core della CPU saranno degli Oryon Gen 2 suddivisi in due core “prime” e sei core “performance”. Si tratta di un cambiamento sostanziale rispetto alla precedente generazione che poteva contare anche core dedicati all’efficienza energetica. Qualcom sembra voler puntare tutto sulla potenza, come testimonia la frequenza operativa che raggiungerà i 4,4GHz.

Inoltre, il chipmaker americano sembra intenzionato a sfruttare le funzionalità AI avanzate. La NPU Hexagon sarà in grado di raggiungere una potenza di 100 TOPS che consentirebbe di gestire con facilità task come editing video e foto supportato dall’Intelligenza Artificiale.

Le prestazioni su AnTuTu si preannunciano da record con stime che raggiungono i 3,8 milioni di punti. Rispetto ai circa 3 milioni di punti ottenuti dalla precedente generazione, si tratta di un salto molto importante.