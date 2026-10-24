Sony WH-CH730N al primo sconto: sotto 100 euro con Bluetooth 6.0

Le nuove cuffie Sony WH-CH730N ricevono il primo sconto dal lancio e scendono sotto la soglia dei 100 euro su Amazon, a poco più di un mese dal loro arrivo sul mercato. Il taglio di prezzo vale per tutte le colorazioni disponibili, Blu incluso, e riguarda un modello di fascia media che eredita parte della tecnologia acustica della celebre serie 1000X. Sulla carta l’equipaggiamento è di tutto rispetto, con Bluetooth 6.0, un’autonomia che arriva fino a 75 ore e la cancellazione del rumore attiva, tutte caratteristiche che a questo prezzo non si trovano così facilmente. Per chi cerca un prodotto recente senza spendere la cifra piena di listino, l’occasione merita un’occhiata.

Leggerezza, comandi fisici e un audio più curato

La prima cosa che colpisce delle Sony WH-CH730N è il peso. Si parla di appena 207 grammi, un valore che si traduce in un comfort ben percepibile quando le cuffie restano in testa per ore. A questo si aggiunge finalmente un design pieghevole, dettaglio che il predecessore WH-CH720N non offriva e che rende il trasporto decisamente più pratico. Sui padiglioni Sony ha scelto di mantenere i pulsanti fisici per i comandi. Non è la soluzione più alla moda rispetto ai controlli touch, però chi preferisce un riscontro tattile immediato la apprezzerà senza dubbio.

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Passando al suono, i driver dinamici da 30mm lavorano in coppia con la tecnologia DSEE, pensata per recuperare le frequenze perse nella compressione dei file audio. C’è poi un equalizzatore a 10 bande, esattamente il doppio di quelle disponibili sul modello precedente. La riduzione del rumore si affida al sistema Dual Noise Sensor con due microfoni per ogni padiglione e dà il meglio con i rumori costanti, come il traffico cittadino o il ronzio dei condizionatori. Accanto a questa funzione trova posto la modalità Suono Ambiente, regolabile su ben 20 livelli.

Il vero passo avanti rispetto alla generazione precedente riguarda però la connettività. Le nuove over ear di Sony adottano il Bluetooth 6.0 con supporto al codec LC3, indispensabile per sfruttare LE Audio e Auracast. Non manca la connessione multipoint, utile per restare collegati allo smartphone e al PC nello stesso momento. Ecco le specifiche principali:

driver dinamici da 30mm con impedenza di 100 ohm

risposta in frequenza da 20Hz a 20.000Hz tramite Bluetooth

autonomia fino a 50 ore con ANC attivo e fino a 75 ore senza

ricarica rapida con 3 minuti di alimentazione per 1 ora di ascolto

microfoni beamforming con elaborazione AI dedicata alle chiamate

Uno sconto concreto su un modello appena uscito

Il prezzo di listino delle Sony WH-CH730N è fissato a 119,99 euro, mentre adesso su Amazon le cuffie si possono acquistare a 99,9 euro. Lo sconto è del 17% e corrisponde a un risparmio di circa 20 euro. Considerando che il prodotto è disponibile da poco più di un mese, vederlo già sotto la soglia psicologica dei 100 euro è un segnale interessante, soprattutto perché il pacchetto comprende ANC, multipoint e una durata della batteria tra le più generose della categoria.

La promozione è valida per tutte le varianti di colore, compresa quella Blu, e le cuffie si sono già guadagnate il badge Scelta Amazon. Come accade spesso sulle grandi piattaforme di commercio online, disponibilità e prezzo possono cambiare anche nel giro di poco tempo.

Fonte: TecnoAndroid