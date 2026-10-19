Renault 5 E-Tech Electric: più autonomia e prezzo da 24.950 euro

La Renault 5 E Tech Electric si aggiorna senza aspettare il classico restyling di metà carriera e porta in dote più autonomia, un nuovo motore d’ingresso e una dotazione tecnologica più matura. La citycar elettrica della Losanga è stata esposta al Salone dell’Auto di Parigi 2026, rimasto aperto fino al 18 ottobre, e adesso gli ordini della nuova gamma sono ufficialmente aperti. C’è anche una notizia che riguarda il listino, perché nelle prossime settimane l’arrivo di varianti inedite farà scendere il prezzo di partenza fino a 24.950 euro.

Più chilometri per tutte le versioni e la nuova Five

Il guadagno in termini di autonomia non arriva soltanto dalla chimica delle celle. I tecnici Renault hanno lavorato sulle scanalature del sottoscocca, hanno disegnato retrovisori dal profilo più filante e hanno rivisto il software che gestisce il pacco batterie. Il risultato si vede su tutti i modelli. La batteria Urban Range da 40 kWh, abbinata al motore da 90 kW (120 CV) e proposta sugli allestimenti Evolution e Techno, passa da 312 a 315 km nel ciclo WLTP e mantiene un prezzo d’attacco di 28.150 euro. Più evidente il salto della Comfort Range da 52 kWh con propulsore da 110 kW (150 CV), disponibile su Evolution, Techno e Roland Garros, che sale da 410 a 430 km omologati con un listino che parte da 33.190 euro per la Techno.

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Credits: TecnoAndroid

La novità più attesa però riguarda la base della gamma. L’attuale versione Five da 95 CV va in pensione per lasciare spazio a una variante più brillante ed efficiente, spinta da un nuovo motore compatto e leggero da 80 kW (110 CV), parente stretto di quello montato su Twingo E Tech Electric. Lo scatto da 0 a 50 km/h richiede appena 3,5 secondi, quanto basta per muoversi con disinvoltura nel traffico cittadino. Ad alimentarlo c’è un’inedita batteria LFP al litio ferro fosfato da 36,5 kWh con architettura cell to pack, che riduce pesi e ingombri aumentando la densità energetica. L’autonomia arriva fino a 305 km WLTP e di serie ci sono sia il caricatore in corrente alternata da 6,6 kW sia la ricarica rapida in corrente continua da 80 kW, utile per le soste in autostrada. Gli ordini della nuova Five apriranno a brevissimo.

Nuovi colori e l’arrivo di Gemini a bordo

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Anche l’estetica ha la sua parte. Sempre nel giro di qualche settimana debutteranno la tinta Rosso Passion, ordinabile già dall’allestimento Five, e il Grigio Scisto Metallizzato, riservato alle versioni comprese tra Evolution e Roland Garros. Su queste colorazioni e su quelle già a listino come il Blu Notturno arrivano poi nuove combinazioni bicolore con il tetto Nero Étoilé e i profili in Rosso Alluminio oppure Warm Titanium, sfumatura che si ritrova anche sui cerchi opzionali della Techno.

Le modifiche più concrete per l’uso quotidiano si trovano nell’abitacolo. Con un aggiornamento Over the Air Google Assistant lascia il posto a Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che permette di conversare in modo naturale, gestire richieste complesse, cambiare lingua al volo ed essere interrotto a metà frase senza perdere il filo. Cambia anche il modo di guidare grazie alla modalità Smart, che sostituisce la vecchia impostazione personalizzata Perso. Il sistema passa da solo tra i profili Eco, Comfort e Sport leggendo lo stile di chi è al volante, quindi offre subito la spinta necessaria in sorpasso e torna alla mappa Eco quando il ritmo cala, per esempio all’ingresso di un centro abitato. Proprio perché l’elettronica fa tutto in autonomia, il tasto fisico MULTI SENSE sparisce dal volante e la selezione manuale resta affidata allo schermo OpenR Link o ai comandi vocali.

Completano il quadro la chiamata d’emergenza eCall aggiornata per funzionare su tutte le reti 4G e una nuova piastra di ricarica wireless per smartphone con standard Qi2, aggancio magnetico MagSafe e raffreddamento integrato contro il surriscaldamento, capace di ripristinare il 50% della batteria in un’ora. Sul fronte dei servizi connessi Renault include un pacchetto dati da 2 GB al mese per 3 anni, esteso a tutta la durata del contratto per chi sceglie i finanziamenti Mobilize Financial Services con la sola esclusione del credito classico. Si tratta di una quota pari a circa 40 ore di streaming musicale in qualità standard oppure a 3 ore di video al mese.

Fonte: TecnoAndroid