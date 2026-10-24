Subaru 4×4 elettrica da 517 CV: il bimotore che punta al 2029

Una nuova Subaru 4×4 da 517 CV spunta all’orizzonte e porta con sé più domande che certezze. La Casa giapponese ha infatti presentato un powertrain bimotore basato su una tecnologia evoluta, pensato per una vettura elettrica che potrebbe arrivare sul mercato in versione di serie a partire dal 2029. Per ora i dettagli sono pochissimi e proprio questo alone di mistero rende il progetto particolarmente interessante per chi segue da vicino le mosse del marchio delle Pleiadi.

Il dato che salta subito all’occhio è quello della potenza. Parliamo di 517 CV complessivi, una cifra decisamente importante per un costruttore che negli anni ha costruito la propria reputazione più sulla concretezza e sulla trazione integrale che sui numeri da capogiro. Qui però le due anime sembrano incontrarsi, perché la soluzione a due motori si sposa con la vocazione a quattro ruote motrici che da sempre accompagna la storia di Subaru.

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Un sistema a due motori con tecnologia evoluta

Il cuore della novità è il sistema bimotore. La Casa non si è limitata a mostrare un semplice concetto ma ha presentato una base tecnica descritta come evoluta, segno che il lavoro degli ingegneri è già andato parecchio avanti. Quanto alle specifiche più minute, come la capacità della batteria o l’autonomia, al momento non ci sono informazioni ufficiali e quindi è meglio non lanciarsi in ipotesi.

Quello che si può dire con una certa sicurezza è che la combinazione tra due unità elettriche e la trazione integrale rappresenta un’evoluzione naturale per il marchio. Il celebre schema 4×4 che ha reso famose molte delle sue auto trova così una nuova interpretazione, adattata all’era dell’elettrico. E i 517 cavalli lasciano intendere che le prestazioni non saranno un aspetto secondario, anzi.

C’è poi quella parola, misteriosa, che accompagna il progetto fin dal suo debutto. La vettura destinata a ospitare questa meccanica non è stata ancora svelata nei dettagli e non è chiaro quale forma avrà. Potrebbe trattarsi di un modello completamente inedito oppure di una base destinata a più vetture della gamma. Su questo punto la Casa giapponese ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Verso la produzione di serie dal 2029

L’orizzonte temporale indicato è il 2029. È da quell’anno che il nuovo powertrain potrebbe diventare di serie, passando quindi dalla fase di presentazione a quella della produzione vera e propria. Il condizionale resta d’obbligo perché si parla di una possibilità e non di una data scolpita nella pietra, ma il fatto stesso che venga indicato un anno preciso suggerisce che il programma abbia già una tabella di marcia piuttosto definita.

Mancano quindi ancora alcuni anni e nel frattempo il progetto avrà tutto il tempo di maturare. Per Subaru si tratta di un passaggio significativo, perché l’arrivo di una 4×4 elettrica così potente segnerebbe un cambio di passo rispetto all’immagine tradizionale del costruttore. La sigla da 517 CV, abbinata alla doppia motorizzazione, mette in chiaro le ambizioni del marchio sul fronte delle auto elettriche ad alte prestazioni.

Per il momento la nuova Subaru elettrica resta dunque un progetto avvolto nel riserbo, con un sistema bimotore dalla tecnologia evoluta, una potenza di 517 cavalli, la trazione integrale e una possibile produzione in serie fissata a partire dal 2029.

Fonte: TecnoAndroid