GTA 6, stimati 600 milioni di dollari in preordini: PS5 al 74%

Il nuovo capitolo di GTA 6 avrebbe già raccolto circa 600 milioni di dollari, cioè all’incirca 515 milioni di euro, soltanto grazie ai preordini. Un risultato del genere arriva prima ancora che il gioco sia disponibile nei negozi, fisici o digitali che siano, e conferma un livello di attesa che raramente si è visto nel mondo dei videogiochi. La cifra circola come stima e va presa con la dovuta cautela, ma basta da sola a raccontare quanto sia enorme la curiosità attorno al progetto firmato Rockstar Games. Non stupisce più di tanto che si parli di record. Il titolo è probabilmente, anzi quasi sicuramente, il gioco più atteso del 2026, e forse non solo di quest’anno. Quando una produzione riesce a generare un incasso simile senza aver ancora messo piede sugli scaffali, il messaggio per l’intera industria è piuttosto chiaro.

Una miniera d’oro prima ancora del lancio

Il dato più interessante non riguarda soltanto la cifra complessiva. Accumulare centinaia di milioni con le sole prenotazioni significa che una fetta enorme di giocatori ha deciso di fidarsi a scatola chiusa, mettendo mano al portafoglio in anticipo. È un segnale di fiducia verso il marchio Grand Theft Auto che pochissime serie possono vantare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Per dare un’idea della portata di questi numeri basta pensare che si tratta di un incasso paragonabile, o addirittura superiore, a quello che molti giochi di successo raccolgono nell’intero arco della loro vita commerciale. Qui invece si parla di una fase preliminare, quella in cui di solito si misura soltanto l’interesse del pubblico. Nel caso di GTA 6 l’interesse si è trasformato subito in denaro sonante, e parecchio. C’è poi un aspetto quasi simbolico. Il gioco sta già riscrivendo la storia del settore senza che nessuno lo abbia ancora davvero tra le mani, e questo dice molto sulla forza di un’attesa costruita nel tempo e alimentata da ogni minimo dettaglio diffuso finora.

PlayStation 5 domina le prenotazioni

Scorrendo la distribuzione dei preordini emerge un quadro piuttosto netto. Il 74% delle prenotazioni riguarda la versione per PS5, mentre il restante 26% è destinato a Xbox Series X|S. Una differenza marcata, che rispecchia la maggiore diffusione della console Sony tra chi ha scelto di assicurarsi una copia in anticipo.

Tradotte in denaro, queste percentuali pesano parecchio. Sulla base della stima complessiva, la quota legata alla piattaforma di Sony vale all’incirca 380 milioni di euro, mentre quella riferita alle console Microsoft si aggira intorno ai 135 milioni di euro. Cifre che, prese singolarmente, basterebbero già a fare la fortuna di tantissimi altri titoli.

Il divario tra le due piattaforme non sorprende chi segue da vicino il mercato, ma vederlo applicato a un lancio di questa portata rende tutto più evidente. Su PlayStation 5 si concentra la grande maggioranza dei giocatori che non vogliono perdersi il debutto dell’atteso open world.

Un’attesa da record per Rockstar

Il quadro complessivo racconta di un evento che va ben oltre la semplice uscita di un videogioco. Il prossimo grande appuntamento firmato Rockstar viene vissuto come un vero e proprio fenomeno, capace di muovere cifre da capogiro già nella fase delle prenotazioni.

I 600 milioni di dollari stimati, circa 515 milioni di euro al cambio attuale, rappresentano un traguardo che pochi avrebbero immaginato in questa fase. Il primato riguarda proprio l’attesa, battuta come mai prima d’ora, con una netta prevalenza della versione per PS5 che da sola copre quasi tre quarti delle prenotazioni totali registrate finora.

Fonte: TecnoAndroid