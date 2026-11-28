Le cuffie Sony ULT WEAR sono disponibili su Amazon a 79,99 euro invece dei 199 euro di listino, con uno sconto che sfiora il 60%. Fino a poco tempo fa, per avere una cancellazione del rumore all’altezza delle ammiraglie della casa giapponese, bisognava mettere in conto una spesa vicina ai 200 euro. Ora il modello WH ULT900N, pensato per chi ama bassi corposi e un suono deciso, scende a un prezzo che raramente si era visto così basso. Al suo interno lavora l’Integrated Processor V1, lo stesso chip delle Sony WH 1000XM5, e qui lo si porta a casa con una frazione della cifra prevista.

Sony ULT WEAR, bassi profondi e un chip da top di gamma

Gran parte del carattere di queste cuffie passa da un singolo tasto. Il pulsante ULT dedicato consente di scegliere tra due profili sonori personalizzabili. “Deep Bass” spinge su bassi più pesanti, mentre “Attack Bass” punta su note gravi più energiche e incisive. È una funzione pensata per chi ascolta hip hop, elettronica e pop, generi in cui le basse frequenze contano parecchio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul piano tecnico il lavoro lo fanno i driver dinamici da 40 mm con diaframma rinforzato, che offrono una risposta in frequenza fino a 20.000 Hz sia con il cavo che in Bluetooth. A coordinare il tutto c’è il processore già visto sulle Sony WH 1000XM5, che in questo caso gestisce una cancellazione attiva del rumore a doppio sensore. Il risultato si apprezza soprattutto contro i rumori costanti, come quelli di treni, aerei e ventole.

Anche la scheda tecnica ha argomenti solidi. L’autonomia arriva a 30 ore con ANC attivo e sale fino a 50 ore spegnendolo. La ricarica rapida richiede appena 3 minuti per garantire un’ora e mezza di ascolto. La connessione si affida al Bluetooth 5.2 con supporto multipoint, che permette di collegare due dispositivi contemporaneamente. Per l’audio ad alta risoluzione c’è il codec LDAC, affiancato dai più comuni SBC e AAC. Il peso si ferma a 255 grammi, un valore che rende comode anche le sessioni d’ascolto più lunghe. La compatibilità è piena sia con iOS che con Android, e non mancano Alexa e Google Assistant.

Il design riprende da vicino quello delle ammiraglie Sony, con padiglioni dalle linee pulite e un archetto regolabile ben imbottito. Nella confezione si trovano un cavo USB C, un cavo jack da 3,5 mm e una pratica custodia in tessuto per il trasporto. La colorazione Forest Gray, tra le più richieste, offre un’alternativa più originale rispetto alle classiche varianti Nero e Bianco Avorio.

Il prezzo di Sony ULT WEAR tocca i minimi

Il listino ufficiale delle Sony ULT WEAR è fissato a 199 euro, ma in questo momento su Amazon le cuffie si trovano a 79,99 euro. Il risparmio supera i 100 euro rispetto al prezzo originale, e porta il prodotto su un livello di convenienza davvero raro per questa fascia di qualità.

La cifra attuale è sensibilmente più bassa rispetto alle medie registrate negli ultimi mesi e rappresenta uno dei prezzi più convenienti mai visti per questo modello nella colorazione Forest Gray. Si tratta però di un’offerta limitata sia nel tempo che nella disponibilità, rivolta a chi aspettava il momento giusto per acquistare un paio di cuffie con ANC efficace, una durata della batteria fuori dal comune e un suono costruito attorno ai bassi profondi.

Fonte: TecnoAndroid