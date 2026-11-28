Per il Black Friday arriva una proposta pensata per chi vuole cambiare operatore senza spendere troppo. Da oggi 20 novembre 2026 i nuovi clienti possono attivare online Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G, che offre minuti illimitati e 200 Giga a 4,99 euro al mese. Il countdown sul sito ufficiale indica che l’offerta resterà disponibile fino alle 10:00 dell’11 dicembre 2026, salvo proroghe o cambiamenti.

La tariffa non è del tutto inedita. Nei mesi scorsi era già stata proposta con alcune campagne SMS winback, quindi solo a una parte degli ex clienti. Adesso invece compare direttamente nella home page di Kena, ma è riservata a chi richiede la portabilità del numero da operatori ben precisi come Iliad, CoopVoce, Sky Mobile e altri virtuali. Con il suo arrivo esce dal listino Kena 4,99 150 GB 5G TOP, che allo stesso prezzo includeva meno traffico. Con la stessa scadenza dell’11 dicembre è attiva anche Kena 5,99 200GB Promo 5G, con minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga (300 con Ricarica Automatica) a 5,99 euro al mese e il primo rinnovo gratuito. Chi è già cliente può invece contare da oggi sull’opzione Kena Unlimited Promo, che offre 600 Giga per 2 mesi a 6,99 euro una tantum e che era già stata proposta in passato.

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Cosa include l’offerta e chi può attivarla

Ogni mese il pacchetto di Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G comprende minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga di traffico fino in 5G alla velocità massima di 250 Mbps. Per attivarla serve la portabilità da Iliad, CoopVoce, Sky Mobile e dagli altri virtuali indicati dall’operatore. Restano esclusi PosteMobile, Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali. L’elenco completo comprende 1Mobile, 2Appy, China Mobile, Conexo Technologies, CoopVoce, Dimensione, Digi Mobil, Daily Telecom, Energia Capitale Esco, Elite Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Iliad, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Enel Mobile, Lyca Mobile, Massima Energia, Noitel, Noverca, Netvalue, Ntmobile, OpNet, Optima, Professional Link, Plintron, Rabona Mobile, Retelit, Segnoverde, Sky Mobile, Spusu, Telmekom, Withu Mobile, Welcome Italia (Vianova Mobile) e Wings Mobile.

Attivazione e SIM o eSIM sono gratuite. La spesa iniziale è quindi di 5 euro, da cui viene scalato in anticipo il primo mese, e sul credito restano 0,01 euro. Chi sceglie l’opzione “Ricevi e Attiva da casa” può identificarsi con la Video Identificazione oppure con SPID e CIE, quest’ultima disponibile dal 24 giugno 2026. Dal primo inserimento del numero d’ordine e del codice fiscale ci sono 30 giorni per completare la procedura. Ai nuovi clienti vengono consegnate le Half SIM Green, realizzate in plastica riciclata e più piccole del 50%. Sono già attive sulla nuova piattaforma TIM e supportano VoLTE e servizi di reperibilità. Il formato eSIM è disponibile dal 5 agosto 2025.

Velocità, servizi inclusi e roaming

Kena è un operatore semivirtuale e il secondo brand di TIM, di cui usa la rete. In questa offerta il 5G è già compreso nel prezzo e non richiede quindi l’opzione a pagamento. Alcuni utenti hanno però segnalato ritardi nell’abilitazione, che in certi casi non è arrivata insieme all’attivazione dell’offerta. In 5G si raggiungono 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, lo stesso profilo base di TIM. Servono naturalmente uno smartphone compatibile e un comune coperto dalla rete. In caso contrario si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G di TIM è spento in tutta Italia da metà ottobre 2022, e da maggio dello stesso anno sulle SIM è stato introdotto gradualmente il VoLTE.

Segreteria telefonica e servizi Lo Sai e Chiama Ora sono inclusi senza costi aggiuntivi. Le chiamate non hanno scatto alla risposta e vengono tariffate a secondi effettivi, mentre i dati sono conteggiati a scatti anticipati di 1 KB. Esauriti i Giga, la navigazione si blocca, ma con Restart è possibile anticipare il rinnovo. Se il credito non basta per il rinnovo si passa al Piano Base, che costa 35 centesimi al minuto, 25 centesimi per SMS e 50 centesimi ogni 50 MB. Le stesse condizioni valgono se l’offerta non viene rinnovata per 90 giorni.

In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS si usano come in Italia. Per il traffico dati invece c’è una soglia, che per tutto il 2026 è di 7,50 Giga al mese con le offerte da 4,99 euro. Oltre questo limite si pagano 0,131 centesimi di euro per ogni MB fino alla fine del 2026, salvo cambiamenti.

Fonte: TecnoAndroid