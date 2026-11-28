Con One UI 9.5 Samsung potrebbe sfruttare le cadute degli smartphone Galaxy per proporre Samsung Care+, la sua polizza contro i danni accidentali. Quando un telefono scivola di mano il primo pensiero va al display e a eventuali crepe. Di certo nessuno si aspetta una notifica che invita a sottoscrivere un abbonamento. Eppure nel codice della prima beta per Galaxy S26 Ultra sono comparsi riferimenti proprio a una funzione di questo tipo. E non tutte le cadute peserebbero allo stesso modo, perché contano l’altezza, il tipo di superficie e quante volte il dispositivo finisce sul pavimento.

I Galaxy più recenti come Galaxy S26 Ultra e Galaxy Z Fold8 sanno già riconoscere un impatto. Con One UI 9 un sensore dedicato comunica al sistema ogni caduta indicando altezza e superficie, dati che restano registrati sul dispositivo. Il nuovo aggiornamento non cambierebbe il metodo di rilevamento ma il destinatario di queste informazioni, che arriverebbero anche all’app Warranty Care nella versione 1.9.50.23, quella che gestisce il menu Garanzia e Assistenza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funzionerebbe il meccanismo delle notifiche

Su Galaxy S26 Ultra sarebbe l’unica app a ricevere questi dati e li userebbe per stabilire quando suggerire Samsung Care+, la copertura che estende la garanzia legale non solo agli smartphone ma anche a tablet, smartwatch e notebook. L’accesso sembrerebbe riservato alle app di sistema dell’azienda, quindi le applicazioni di terze parti con ogni probabilità resterebbero escluse. Ogni evento registrato contiene l’altezza in centimetri e la superficie, classificata come dura, morbida o sconosciuta. L’app aggiunge l’orario e archivia il tutto nel proprio database locale.

Le regole individuate sono due e verrebbero controllate periodicamente. La prima riguarda una caduta da almeno 90 centimetri su superficie dura nelle ultime 24 ore, considerata un impatto forte. La seconda scatta con almeno tre cadute da almeno 60 centimetri su superficie dura nell’arco di 30 giorni, e qui si parla di cadute ripetute. Letto, divano o superfici non riconosciute non sembrerebbero entrare nel conteggio. Quando una delle condizioni si verifica può apparire un avviso intitolato «Proteggi il telefono dalle cadute» oppure «Proteggiti dai danni accidentali», con l’invito ad aderire per evitare costi di riparazione imprevisti. Nessuno dei due messaggi però menziona l’incidente appena rilevato. Chi lo riceve subito dopo un capitombolo potrebbe pensare a una coincidenza, ma il tempismo è proprio il cuore della strategia. Lo stesso sistema può suggerire il servizio anche dopo un viaggio in un nuovo Paese, ricordando che Samsung Care+ copre pure le riparazioni all’estero, dopo una riparazione completata e quando sta per chiudersi la finestra utile per aderire.

Notifiche attive di default e dati che restano sul telefono

Le proposte passerebbero dalla categoria Marketing dell’app, accanto agli avvisi generali e a quelli per servizi e prenotazioni. Questa categoria è abilitata fin dall’inizio senza bisogno di alcun consenso e va disattivata manualmente. Android inoltre non la tratta come secondaria, per cui queste notifiche compaiono nella tendina con la stessa priorità di un messaggio o di un promemoria.

Qualche paletto comunque c’è. Gli avvisi arriverebbero solo ai telefoni idonei ma non ancora coperti, in pratica quelli acquistati da poco. Servono l’accesso con un account Samsung e l’accettazione dell’informativa sulla privacy dell’app, mostrata la prima volta che si usano funzioni come la richiesta di riparazione. L’invio avviene solo tra le 9 e le 20, altrimenti slitta alla mattina seguente. Ogni proposta legata alle cadute compare al massimo tre volte, ne è attiva una sola alla volta e Samsung può spegnerle da remoto con un’impostazione lato server.

Sul fronte della privacy il registro delle cadute non lascia il dispositivo. L’app lo conserva per 30 giorni e poi lo cancella, mentre all’azienda arriva soltanto il motivo generico dell’invio, cioè caduta forte, cadute ripetute o altro. Altezza, superficie e orario restano sul telefono. Va ricordato che il servizio non copre i danni precedenti alla sottoscrizione, quindi uno schermo già rotto non verrebbe riparato. Di solito l’adesione è possibile al momento dell’acquisto o entro 60 giorni, salvo periodi di apertura occasionali, e chi arriva più tardi potrebbe dover superare un controllo del dispositivo che un telefono danneggiato rischia di non passare. Con One UI 9.5 installata basterà aprire Impostazioni, poi Notifiche e Notifiche app, toccare il menu con i tre puntini e mostrare le app di sistema. A quel punto si seleziona Garanzia e Assistenza, si aprono le categorie di notifica e si disattiva Marketing.

Fonte: TecnoAndroid