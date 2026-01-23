Software spia nei PC dei magistrati: Report fa nascere un caso

L’anticipazione diffusa da Report arriva in un momento particolarmente delicato e rischia di alimentare una tensione già alta tra due poteri dello Stato tradizionalmente indipendenti. Secondo quanto emerso, esisterebbe la possibilità che i computer in uso alla magistratura siano stati dotati di strumenti capaci di consentire forme di accesso remoto e monitoraggio, senza un quadro chiaro di autorizzazioni e limiti.

Un’ipotesi ancora tutta da verificare

Al momento le informazioni disponibili sono parziali e non consentono valutazioni definitive. Non è possibile stabilire con certezza responsabilità, intenzionalità o eventuali violazioni senza dati tecnici completi. L’inchiesta parla della presenza di un programma informatico installato sui circa 40 mila computer dell’amministrazione della giustizia, dai dipendenti non togati fino a giudici e procuratori. La finalità dichiarata sarebbe quella della gestione uniforme della manutenzione dei sistemi.

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Il nodo centrale riguarda però le funzionalità aggiuntive del software, che consentirebbero l’accesso da remoto ai dispositivi. Questo significherebbe che tecnici interni ed esterni al Ministero potrebbero entrare nei computer dei magistrati senza una richiesta esplicita e senza lasciare tracce evidenti, aprendo interrogativi seri sul piano della riservatezza.

Il ruolo della tecnologia e i precedenti

Secondo quanto anticipato, il monitoraggio potrebbe avvenire tramite Endpoint Configuration Manager, uno strumento sviluppato da Microsoft per la gestione centralizzata di PC e server in ambito aziendale. In contesti privati, soluzioni di questo tipo sono considerate efficienti. Negli uffici giudiziari, invece, il confine tra gestione tecnica e controllo invasivo appare più sottile, soprattutto quando sono in gioco dossier sensibili.

Il tema non sarebbe nuovo. Una questione simile sarebbe già emersa nel 2024 e, secondo alcune ricostruzioni, ridimensionata a livello istituzionale. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge l’attenzione sollevata da Open, che segnala possibili criticità anche legate all’introduzione di strumenti basati su intelligenza artificiale, come Copilot, sugli stessi sistemi.

Il dibattito che si aprirà difficilmente sarà lineare. Da un lato c’è l’ipotesi di ingenuità tecnologica e di sperimentazioni gestite con leggerezza. Dall’altro, il timore di un controllo improprio su un potere autonomo della Repubblica. Due letture opposte che accompagneranno il confronto pubblico nelle prossime settimane.