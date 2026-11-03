Ubuntu Touch chiude la falla eMudhra e prepara il VoLTE

UBports ha rilasciato due nuovi aggiornamenti di manutenzione per Ubuntu Touch, il sistema operativo mobile basato su Ubuntu. Si tratta della versione 2.2 e della versione 1.6 della serie 24.04, destinate alle rispettive linee della piattaforma e arrivate con uno scopo ben preciso. L’obiettivo è chiudere una falla di sicurezza legata ai certificati digitali di eMudhra e sistemare alcuni intoppi che pesavano sull’uso di tutti i giorni, senza dimenticare un primo passo concreto verso il supporto al VoLTE.

Le due release sono uscite fuori dal consueto ciclo di aggiornamento proprio a causa di questa urgenza. Gli sviluppatori hanno integrato modifiche provenienti direttamente da Ubuntu e hanno aggiunto ulteriori barriere per impedire l’utilizzo delle catene di certificati riconducibili alle autorità compromesse. Non bisogna quindi aspettarsi grandi novità a livello di funzioni. Il senso dell’operazione sta tutto nella correzione di problemi capaci di incidere sulla protezione del dispositivo e sull’esperienza d’uso complessiva.

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Gli interventi toccano anche l’affidabilità del sistema e diversi componenti che gli utenti aprono quotidianamente. Il rilascio procederà in modo graduale sui dispositivi supportati, mentre il gruppo di sviluppo continuerà a raccogliere segnalazioni per individuare eventuali regressioni emerse dopo l’installazione.

Morph Browser, AppArmor e i lavori sul VoLTE

Fra le correzioni più rilevanti spicca quella legata ad AppArmor, che in certi casi poteva bloccare l’avvio di Morph Browser dopo determinati aggiornamenti del sistema. Per chi non mastica Linux tutti i giorni, AppArmor è il meccanismo di sicurezza che limita le risorse a cui le applicazioni possono accedere attraverso profili specifici. Una sua gestione corretta è fondamentale per tenere separati i privilegi dei vari programmi ed evitare comportamenti imprevisti.

Sempre sullo stesso fronte, il team ha rivisto il modo in cui viene trattata la cache di AppArmor. Adesso questa memoria viene eliminata quando si cambia canale di aggiornamento oppure quando si torna a una build precedente. La modifica serve a evitare che profili di sicurezza ormai superati finiscano per interferire con il normale funzionamento del telefono.

La versione 2.2 porta poi con sé alcune modifiche preparatorie allo stack VoLTE, la tecnologia che consente di effettuare chiamate vocali sulle reti mobili 4G. Il lavoro comprende il supporto all’interfaccia AIDL IImsRadio e una serie di correzioni nella gestione delle funzioni radio Qualcomm. Attenzione però a non fraintendere. Le chiamate VoLTE non diventano subito disponibili su tutti i telefoni, perché questi interventi servono piuttosto a preparare il terreno per estendere il supporto ai dispositivi compatibili.

Il problema di Gallery e come installare gli aggiornamenti

Resta ancora aperta una questione nota che riguarda l’applicazione Gallery 3.2.0, presente in entrambe le release. Gli album fotografici non si aprono come dovrebbero. UBports ha comunque scelto di andare avanti con la distribuzione degli aggiornamenti, mettendo in programma una correzione separata che arriverà tramite OpenStore. Chi dovesse già trovare disponibile Gallery 3.2.1 o una versione successiva farebbe bene a installarla prima di aggiornare il sistema.

Per controllare se le nuove versioni di Ubuntu Touch sono pronte basta entrare in Impostazioni di sistema e poi nella sezione Aggiornamenti. I dispositivi fermi alla serie 1.x della 24.04 dovranno passare prima dalla versione 1.6 e solo successivamente potranno raggiungere la serie più recente.

Fonte: TecnoAndroid