Ring Drone Cam e Rover Cam, Amazon lancia i guardiani con IA

Amazon allarga la famiglia Ring e porta la videosorveglianza fuori dagli angoli delle stanze con due nuovi dispositivi autonomi basati sull’intelligenza artificiale. Si chiamano Ring Drone Cam e Ring Rover Cam e fanno parte della nuova linea Ring Robotics annunciata il 10 novembre. Il primo è un drone volante, il secondo un robot su ruote, ed entrambi sono pensati per pattugliare case e uffici. Il robot arriverà dalla fine del 2026 mentre il drone è atteso nei primi mesi del 2027. Insieme alle novità riaffiorano però anche i timori sulla privacy già emersi con un precedente tentativo dell’azienda di proporre una telecamera volante.

Entrambi i prodotti si affidano a un sistema chiamato AI Pilot che sfrutta le telecamere integrate insieme a modelli di visione specializzati, sensori a bordo ed elaborazione nel cloud. In questo modo i dispositivi dovrebbero pianificare i percorsi di pattuglia e muoversi da soli evitando ostacoli come i mobili. Lo stesso sistema serve anche a disegnare una mappa digitale degli ambienti. Il drone va portato a mano attraverso le stanze mentre il robot esplora gli spazi in autonomia. A quel punto l’AI Pilot riconosce i singoli locali e suggerisce punti di controllo vicino a porte laterali e finestre o in zone delicate come la cassa di un negozio.

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Il ritorno del drone di casa Ring

Ring Drone Cam si presenta come l’erede diretto di Ring Always Home Cam, il drone venduto solo su invito e per un periodo limitato come prodotto “Day 1 Edition” a settembre 2021. Il prezzo di partenza è persino identico, circa 215 euro. Prima di arrivare sul mercato serve però l’autorizzazione della Federal Communications Commission. Se il via libera arriverà, Amazon punta a renderlo disponibile dal 27 gennaio 2027 e intanto è già possibile iscriversi agli aggiornamenti via email dalla pagina del prodotto.

Per chi sottoscrive l’abbonamento Ring Protect il drone può seguire percorsi e orari prestabiliti e decollare in automatico quando riceve una notifica da una telecamera, da un sensore o da un allarme Ring. La videocamera offre un campo visivo di 148 gradi, rotazione a 360 gradi e risoluzione 2K, con due luci LED che si accendono quando la luce scarseggia. L’autonomia però si ferma a 8 minuti di volo con una batteria nuova e completamente carica in condizioni controllate, e nella confezione c’è una base di ricarica. Le prestazioni possono peggiorare su superfici riflettenti come marmo lucido o piastrelle bagnate, davanti a pareti opache e spoglie oppure vicino a vetri senza cornice e specchi. Amazon lo descrive comunque come un modo autonomo di controllare la casa mai visto prima, utile sia quando si è fuori sia quando si è presenti, e gestibile direttamente dalla mappa interattiva Alexa Home Map che mostra tutti i dispositivi collegati.

Un robot per le aziende e i vecchi dubbi sulla sicurezza dei dati

Ring Rover Cam costa circa 860 euro e viene proposto come robot di sicurezza autonomo pensato per le attività commerciali. È già ordinabile in anticipo e le spedizioni partiranno il 16 dicembre 2026. Secondo l’azienda nasce dai riscontri raccolti su Amazon Astro, un altro robot per il monitoraggio domestico distribuito su invito. Registra e trasmette in diretta fino al 4K durante le ronde o nelle scansioni a 360 gradi, e i filmati restano nel cloud fino a 180 giorni. Non sale le scale, quindi funziona solo al chiuso e su un unico piano, e non è compatibile con bordi curvi, zone ribassate, dislivelli superiori a 3,5 centimetri e pavimenti neri lucidi. Per compensare la visuale bassa dispone di un’asta regolabile che sbircia oltre banconi e scaffali, copre fino a 465 metri quadrati e integra sirena, torre luminosa e microfono per comunicare a due vie.

Amazon promette privacy e sicurezza senza compromessi grazie a indicatori LED e notifiche che segnalano quando audio e video sono attivi. Ring però è già finita in diversi scandali. Nel 2023 la Federal Trade Commission l’ha accusata di aver permesso a dipendenti e collaboratori di guardare i video registrati negli spazi privati dei clienti e di avere protezioni così deboli da consentire agli hacker l’accesso a 55.000 account statunitensi. I nuovi dispositivi useranno la crittografia Throw Away the Key introdotta a settembre 2026, che la Electronic Frontier Foundation considera un passo avanti ma ancora lontana da una vera protezione end to end. La stessa organizzazione ha criticato l’approccio del fondatore Jamie Siminoff, accusato di mettere la sorveglianza davanti alla riservatezza, anche per il ritorno delle funzioni che permettono alle forze dell’ordine di chiedere filmati o accesso in diretta. Già ai tempi del primo drone Ryan Calo, ricercatore dell’Università di Washington, aveva avvertito che una telecamera volante apre nuovi modi di sorvegliare gli altri in casa e offre alle aziende dettagli sensibili sugli ambienti. Per ora non si parla di riconoscimento facciale sui nuovi prodotti, ma da dicembre 2025 i campanelli Ring possono attivare la funzione “Familiar Faces”, già al centro di una class action.

Fonte: TecnoAndroid