Slamd Rover, la Land Rover con cuore Maggiolino è su eBay

Tra i tanti progetti di elaborazione nati attorno alle Land Rover classiche, ce n’è uno che rinuncia del tutto alla vocazione fuoristradistica del marchio britannico. Si chiama «Slamd Rover» ed è in vendita su eBay. Sotto la carrozzeria squadrata della celebre 4×4 inglese si nasconde la meccanica di un Maggiolino Volkswagen raffreddato ad aria, accorciata e abbassata fino a sfiorare l’asfalto. Negli ultimi anni le vecchie Land Rover e le successive Defender sono finite al centro di moltissimi restomod, quasi sempre nel rispetto del loro carattere robusto e spartano. Qui invece la direzione è opposta, e anche parecchio.

La storia del mezzo comincia nel 2020, quando l’attuale proprietario lo ha acquistato come progetto incompiuto. Per portarlo a termine si è rivolto a due officine britanniche, Dropworks Customs e Lowdown Transporters. Il Maggiolino usato come base risultava immatricolato nel Regno Unito come modello del 1968, anche se dell’auto originale sono rimasti davvero pochi pezzi.

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Un telaio accorciato e sospensioni pneumatiche

Il cuore del progetto sta tutto nell’assetto. Il passo è stato ridotto e l’auto monta sospensioni pneumatiche a quattro vie, regolabili a distanza, che la fanno scendere praticamente a terra. Chi pensa di affrontare sterrati e guadi come con una Land Rover tradizionale dovrà ricredersi, perché questa vettura non riesce a superare nemmeno un normale dosso rallentatore. Restando in tema di motori raffreddati ad aria, la scelta dei cerchi è caduta su una serie di cerchi Porsche in lega da 17 pollici, con una ruota di scorta abbinata e fissata sul cofano.

La carrozzeria arriva da una Land Rover Series III ed è verniciata in un verde opaco. Il tetto beige proviene invece da un raro modello Safari ed è stato ribassato. Tutti i vetri sono stati eliminati, fatta eccezione per il parabrezza diviso in due e per i caratteristici finestrini Alpine, quelli che da sempre contraddistinguono le versioni più ricercate del fuoristrada inglese.

Abitacolo essenziale e motore al posto del vano di carico

Anche dentro l’atmosfera è tutta artigianale. Nell’abitacolo trovano posto una panca realizzata su misura, un volante in legno, tre strumenti circolari e una leva del cambio montata in posizione rialzata. La zona posteriore, che di solito sulle Land Rover serve per caricare bagagli e attrezzatura, ora ospita il propulsore, montato dietro come vuole la tradizione del Maggiolino.

Il motore boxer a quattro cilindri da 1,6 litri, raffreddato ad aria, è stato preso in prestito da un furgone Volkswagen Type 2, il famoso Bulli. L’unità è alimentata da due carburatori, utilizza cornetti di aspirazione stampati in 3D e respira attraverso uno scarico personalizzato con doppio terminale.

Per quanto riguarda l’acquisto, la «Slamd Rover» è proposta su eBay a 15.000 sterline, pari a circa 17.000 euro. Secondo l’annuncio può essere consegnata in qualsiasi punto del Regno Unito oppure spedita in tutto il mondo con un costo aggiuntivo. Il venditore la descrive come il veicolo perfetto per far arrabbiare la brigata dei puristi Land Rover, e aggiunge che la reazione dei passanti quando la vedono sfilare per strada è a dir poco esilarante.

Fonte: TecnoAndroid