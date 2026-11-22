L’ultima tornata di test Euro NCAP si chiude con una pioggia di cinque stelle, e a prendersi la scena è la Skoda Peaq. Il SUV elettrico a sette posti ha ottenuto il 94% nella protezione in caso d’urto, il valore più alto mai registrato da quando sono entrati in vigore i nuovi protocolli 2026. Un risultato che lo colloca davanti a tutti gli altri modelli finiti sotto la lente dell’ente europeo per la sicurezza.

Le vetture esaminate erano dieci e nove di queste, tutte SUV, hanno raggiunto il massimo dei voti. L’elenco comprende la Skoda Peaq, la Mercedes GLE, la BMW X5, le GWM ORA 5 e H7, la Kia Seltos e tre modelli di Lepas, il nuovo marchio del Gruppo cinese Chery. Fa eccezione soltanto la Nissan Leaf, che si è fermata a quattro stelle. Dal 2026 le valutazioni poggiano su quattro aree distinte: guida sicura, prevenzione degli incidenti, protezione in caso d’impatto e sicurezza dopo lo scontro.

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Skoda Peaq, il punteggio più alto con i nuovi criteri

Il primato della Skoda Peaq nasce soprattutto dalle prove d’urto. Il modello della Casa boema ha incassato il massimo dei punti in tutti gli impatti frontali e laterali, compreso quello contro un palo, tanto per chi siede al volante quanto per il passeggero. Negli altri ambiti i numeri restano solidi: 65% nella guida sicura, 78% nella prevenzione degli incidenti e 92% nella sicurezza dopo l’urto. Tra le poche lacune segnalate figura l’assenza del sistema che rileva i bambini dimenticati a bordo, una dotazione che invece altri concorrenti esaminati nella stessa sessione possono vantare.

Mercedes, BMW, Kia e i marchi cinesi

La Mercedes GLE porta a casa le cinque stelle con il 74% nella guida sicura e l’87% nella prevenzione degli scontri. La BMW X5 ottiene lo stesso giudizio finale e brilla in particolare nel riconoscimento dei limiti di velocità. Durante una prova su strada di circa 2000 km tra Italia e Francia, il sistema ha individuato correttamente il limite nel 91% dei casi, pari al 97% della distanza percorsa. Il SUV bavarese dispone inoltre di un dispositivo che segnala la presenza di un bambino lasciato incustodito in auto, mentre il monitoraggio del conducente riconosce la stanchezza, le varie forme di distrazione e l’uso del telefono. Buona anche la valutazione del cruise control adattivo, capace di reagire con decisione davanti ad auto e motociclisti, con il punteggio pieno nella risposta agli utenti della strada più vulnerabili.

Cinque stelle pure per la Kia Seltos, equipaggiata con sistemi di controllo degli occupanti all’avanguardia. Qualche punto debole però emerge: la protezione del torace del passeggero anteriore è risultata scarsa nella prova frontale disassata, e quella del bacino dei pedoni ha raccolto appena il 5% dei punti disponibili. Ottime notizie invece per GWM, con la ORA 5 arrivata al 91% nella protezione in caso d’incidente e la più grande H7 attestata all’88%. Sul fronte Lepas, la L4 ha conquistato il 90% nella protezione, mentre L6 e L8 PHEV hanno fatto la differenza con il 95% nella sicurezza dopo l’impatto, il miglior dato dell’intera sessione in questa categoria.

Nissan Leaf si ferma a quattro stelle

L’unica nota stonata arriva dalla Nissan Leaf, rimasta un gradino sotto il resto del gruppo. A pesare sul giudizio sono stati i sistemi di prevenzione degli incidenti, valutati con il 58%. La mancanza dei radar agli angoli anteriori nella dotazione di serie ha ridotto la capacità della vettura di individuare i veicoli che arrivano lateralmente agli incroci. Anche l’airbag centrale figura soltanto tra gli optional. Nella protezione in caso d’urto l’elettrica giapponese ha ottenuto il 78%, mentre nella sicurezza dopo l’impatto ha raggiunto l’85%.

Fonte: TecnoAndroid