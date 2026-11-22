Le trattative internazionali sulle armi autonome, i cosiddetti robot killer, si sono chiuse a Ginevra con un risultato che somiglia molto a un rinvio. Tra i temi in agenda per i diplomatici delle Nazioni Unite riuniti questa settimana c’era proprio la definizione di regole sull’impiego di questi sistemi. Dopo giorni di negoziati in larga parte infruttuosi, però, i rappresentanti hanno lasciato il tavolo con un unico impegno condiviso, quello di “iniziare a discutere le opzioni”. Una formula prudente, quasi di rito, che lascia aperta praticamente ogni questione sostanziale.

Il punto è che le aspettative alla vigilia erano decisamente diverse. Prima dell’avvio dei lavori il Comitato Internazionale della Croce Rossa, custode delle Convenzioni di Ginevra, aveva definito urgente la stesura di regole giuridicamente vincolanti entro un anno. Non si trattava di una voce isolata. L’appello era stato sostenuto dal segretario generale dell’ONU e anche da Papa Leone, a conferma di quanto il tema venga ormai considerato centrale da chi si occupa di diritto umanitario e di tutela dei civili.

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Robot killer, l’ONU rinvia: due anni solo per proporre regole

Il compromesso raggiunto va in una direzione molto più lenta. Ai Paesi sono stati concessi due anni per avanzare proposte di regolamentazione, il doppio rispetto alla scadenza auspicata dalla Croce Rossa. E quei due anni rappresentano soltanto la fase delle proposte. Le trattative tra gli Stati su quali norme adottare concretamente, e su come farle rispettare, con ogni probabilità andranno avanti ben oltre quel termine.

C’è poi un altro dettaglio che pesa parecchio. Nel testo concordato è stato lasciato spazio affinché una parte delle future regole, ancora tutte da scrivere, possa rimanere “facoltativa”. In altre parole, anche quando si arriverà a un insieme di norme sui robot killer, non è detto che tutte vincolino davvero chi le sottoscrive. Per chi chiedeva un quadro chiaro e obbligatorio si tratta di un passo indietro rispetto alle richieste iniziali.

Le organizzazioni umanitarie e alcuni governi insistono sulla necessità di intervenire in fretta per una ragione molto concreta. Le armi semiautonome e i droni sono stati responsabili di un numero significativo di vittime civili nei conflitti in corso in diverse aree del mondo, tra cui l’Ucraina, Gaza e il Sudan. È proprio questo bilancio a rendere il dossier sulle armi autonome tutt’altro che teorico, perché le conseguenze dell’assenza di norme condivise si misurano già sul campo.

Russia, Israele e Stati Uniti hanno frenato il negoziato

Se la settimana di Ginevra si è conclusa con così poco in mano, buona parte del motivo va cercata nell’atteggiamento di alcune delegazioni. A rappresentare i principali ostacoli al negoziato sono stati la Russia, Israele e gli Stati Uniti, tre Paesi che per ragioni diverse hanno rallentato o ridimensionato il percorso verso un’intesa più ambiziosa.

Le difficoltà sono emerse fin dalle prime battute. Già nella giornata di apertura la Russia ha ritardato i lavori sollevando obiezioni sull’ordine del giorno dell’incontro, bloccando di fatto l’avvio della discussione vera e propria sulle armi autonome. Un intoppo procedurale che ha sottratto tempo prezioso a una sessione già breve e affollata di temi delicati.

Successivamente è arrivata la proposta di Washington, che andava in una direzione ancora più distante da quella auspicata dalla Croce Rossa e dal segretario generale. Gli Stati Uniti hanno suggerito una finestra di cinque anni per discutere linee guida sulle armi autonome non vincolanti e facoltative.

Fonte: TecnoAndroid