I robot volanti in miniatura capaci di muoversi come api tra un fiore e l’altro non sono più materia da romanzo di fantascienza. Sono macchine minuscole, leggere, progettate per svolgere compiti che in natura spettano agli insetti impollinatori. La tecnologia che li rende possibili è senza dubbio impressionante, eppure dietro questi piccoli prodigi meccanici si intravede uno scenario piuttosto cupo. È quello di un futuro in cui gli insetti potrebbero non esserci più e qualcuno dovrebbe prenderne il posto.

Le robobees e il fascino della miniaturizzazione

Le cosiddette robobees rappresentano uno dei traguardi più curiosi dell’ingegneria applicata alla natura. Costruire un dispositivo così piccolo da librarsi in aria come un’ape richiede soluzioni raffinate, perché ogni componente deve pesare pochissimo e lavorare con precisione quasi millimetrica. Già solo il fatto di riuscire a far volare un oggetto delle dimensioni di un insetto è un risultato che merita attenzione.

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Il punto però non riguarda soltanto la capacità tecnica. Questi microrobot nascono con un’idea precisa in testa, cioè affiancare o addirittura rimpiazzare il lavoro degli impollinatori naturali. Ed è proprio qui che l’entusiasmo per l’innovazione comincia a lasciare spazio a qualche domanda scomoda. Se si arriva a progettare api artificiali, vuol dire che si sta immaginando un mondo in cui quelle vere potrebbero non bastare più. O peggio, potrebbero sparire del tutto.

Visti da questa prospettiva, i piccoli robot volanti diventano una sorta di finestra su un domani tutt’altro che rassicurante. Non tanto per quello che sanno fare, quanto per il motivo per cui qualcuno ha sentito il bisogno di costruirli.

Un futuro senza insetti e il ruolo degli impollinatori

L’impollinazione è uno di quei processi naturali che si danno per scontati finché funzionano. Api, farfalle e tanti altri insetti trasportano il polline da un fiore all’altro e permettono alle piante di riprodursi. Senza questo lavoro silenzioso e continuo, interi ecosistemi rischierebbero di andare in crisi. Pensare di affidare un compito così delicato a una flotta di macchine è un’idea che colpisce, ma che lascia anche un retrogusto amaro.

Il nodo centrale sta tutto in una questione di priorità. Puntare sui robot impollinatori come soluzione potrebbe sembrare una strada moderna e brillante, ma rischia di spostare l’attenzione dal problema reale. Gli insetti impollinatori esistono ancora e possono ancora essere protetti. Investire tempo ed energie nel sostituirli, invece che nel salvarli, significherebbe in qualche modo accettare la loro scomparsa come un fatto inevitabile.

C’è poi un aspetto quasi simbolico in tutta la faccenda. Costruire un’ape meccanica è un’impresa notevole, ma nessuna macchina nasce già perfettamente integrata in un ecosistema come lo sono gli insetti che popolano campi e giardini. Le robobees possono imitare un gesto, non l’intera rete di relazioni che rende la natura così complessa.

Tecnologia sì, ma senza rinunciare alla natura

Nessuno mette in dubbio il valore scientifico di questi microrobot. Lo studio del volo in miniatura può portare a scoperte utili in molti campi e dimostra fin dove può spingersi l’ingegno umano. Il problema nasce quando la tecnologia viene percepita come un piano di riserva comodo, una specie di scorciatoia che permette di non affrontare la perdita degli insetti.

Ed è esattamente questo il messaggio di fondo legato ai piccoli robot volanti. La tecnologia è impressionante, ma forse non bisognerebbe fare affidamento sulle robobees finché c’è ancora la possibilità di salvare gli impollinatori veri.

Fonte: TecnoAndroid