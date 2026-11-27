Un’inchiesta giornalistica ha messo sotto la lente Nvidia e il tragitto seguito da alcuni dei suoi chip più avanzati. Stando a quanto ricostruito, il colosso dei semiconduttori avrebbe venduto i propri processori di punta ad almeno due società californiane di proprietà cinese. Queste aziende, a loro volta, avrebbero noleggiato o ceduto una parte di quei componenti a imprese con base in Asia. Si tratta di un passaggio di mano in più tappe che, sulla carta, parte dagli Stati Uniti e finisce molto più lontano.

Il punto centrale dell’indagine riguarda proprio questa catena. La vendita iniziale avviene infatti sul suolo americano, verso realtà registrate in California, ma il controllo di queste società fa capo a proprietari cinesi. Da lì i chip non restano necessariamente fermi dove sono stati acquistati e possono prendere strade diverse.

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Come funziona il percorso dei chip Nvidia

Per capire la portata della vicenda conviene guardare con attenzione ai due meccanismi indicati dall’inchiesta. Il primo è il noleggio, cioè la concessione in uso dei processori ad altre aziende senza trasferirne la proprietà. Il secondo è la vendita vera e propria, con cui una quota dell’hardware passa definitivamente nelle mani di terzi. In entrambi i casi i destinatari finali sono imprese che operano in Asia. La differenza tra le due strade non è un dettaglio. Con il noleggio la società californiana mantiene formalmente la titolarità dei componenti, pur permettendo ad altri di sfruttarne la potenza di calcolo. Con la cessione, invece, il legame con l’acquirente originario si interrompe del tutto. L’indagine parla di “alcuni” chip finiti in questo giro e non della totalità delle forniture, quindi il fenomeno riguarderebbe una parte dei processori acquistati e non l’intero stock.

Resta poi l’aspetto più delicato, quello della proprietà cinese delle aziende coinvolte. Due società con sede in territorio statunitense, ma riconducibili a capitali cinesi, rappresentano il primo anello della catena. È questa combinazione tra indirizzo americano e controllo straniero ad aver attirato l’attenzione dei giornalisti che hanno condotto il lavoro di ricerca.

Perché l’inchiesta su Nvidia fa rumore

I processori finiti al centro della ricostruzione non sono componenti qualsiasi. Si parla dei semiconduttori più evoluti prodotti da Nvidia, ovvero l’hardware di fascia più alta realizzato dall’azienda di Santa Clara. Proprio per questo il loro tragitto, dal primo acquirente fino agli utilizzatori finali, diventa una questione che va oltre la semplice compravendita commerciale.

L’inchiesta si concentra su un numero preciso di soggetti, almeno due società, e non esclude che possano essercene altre. La formula “almeno” lascia intendere che quelle individuate siano i casi documentati, senza che questo chiuda la porta a ulteriori scoperte. Le aziende in questione hanno quindi ricevuto i chip direttamente da Nvidia e li hanno poi messi a disposizione di imprese asiatiche, in parte attraverso contratti di locazione e in parte tramite vendite.

Il quadro che ne emerge descrive un flusso di tecnologia avanzata che, partendo da un acquisto regolare effettuato in California, arriva a destinatari diversi da quelli iniziali. Le società californiane di proprietà cinese funzionano in sostanza da punto di passaggio, con una parte dei processori di punta che prosegue il proprio viaggio verso aziende con sede in Asia.

Fonte: TecnoAndroid