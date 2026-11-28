Un attacco informatico ha colpito SBC Medical Group, società che gestisce cliniche soprattutto in Giappone, con il furto dei dati personali di circa 1,6 milioni di persone. La notizia è arrivata attraverso un documento depositato presso la SEC, l’autorità statunitense che vigila sui mercati finanziari. Nel testo l’azienda descrive due distinti incidenti di sicurezza che hanno esposto informazioni sensibili di clienti e dipendenti.

Il gruppo non è un nome particolarmente noto al pubblico europeo, eppure i numeri parlano chiaro. Il cuore dell’attività di SBC Medical Group si trova in territorio giapponese, ma c’è anche una presenza limitata negli Stati Uniti. Le azioni sono quotate al Nasdaq con la sigla SBC e la società detiene una partecipazione di minoranza in OrangeTwist, catena di centri di medicina estetica. Ogni anno le sue cliniche registrano 7 milioni di visite di pazienti.

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Due attacchi scoperti nello stesso giorno

Il primo episodio riguarda i database interni del gruppo. Il secondo invece coinvolge l’accesso non autorizzato agli account degli amministratori delle cliniche su Tribeau, una piattaforma di prenotazione gestita da terzi. Entrambi i problemi sono emersi il 16 novembre 2026. Quel giorno l’azienda ha scoperto l’intrusione nei propri archivi e ha ricevuto quasi in contemporanea la notifica relativa al servizio esterno. Le due vicende hanno toccato esclusivamente le attività giapponesi.

Secondo quanto dichiarato nel documento ufficiale, l’accesso abusivo ha interessato alcuni database di un sistema web amministrato da SBC Medical Group, Ltd., la controllata giapponese della società, in relazione ai servizi di gestione offerti nel Paese. L’azienda ha confermato che un soggetto esterno è riuscito a entrare e a estrarre informazioni sui clienti. Le modalità dell’intrusione e la reale portata dell’attacco informatico sono ancora oggetto di verifica.

Cosa è stato rubato tra clienti e dipendenti

La violazione dei dati ha esposto le informazioni anagrafiche di base di 1.624.000 persone. Tra gli elementi coinvolti figurano nomi completi, recapiti, date di nascita, numeri delle tessere dei pazienti, codici identificativi degli iscritti, password e risposte ai questionari. Non tutte queste categorie risultano compromesse per ciascuno degli interessati. A tutto questo si sommano 255.416 richieste di prenotazione, 217.769 domande inviate tramite i siti di SBC e migliaia di record con descrizioni dei trattamenti, nomi di file di immagini e recensioni lasciate dai clienti.

Nemmeno il personale è stato risparmiato. Gli autori dell’intrusione hanno sottratto circa 20.000 record relativi agli account dei dipendenti, con nomi, identificativi e password. Per un gruppo ristretto di 459 lavoratori il materiale trafugato comprende anche coordinate bancarie e informazioni fiscali, cioè dati decisamente più delicati.

Sul fronte Tribeau, servizio adottato da 56 cliniche, il gestore della piattaforma ha segnalato l’accesso alle prenotazioni di 12.641 persone. Per 6.804 pazienti che avevano già ricevuto un trattamento gli aggressori hanno potuto consultare anche il nome della procedura, la data in cui è stata eseguita e il relativo costo.

L’azienda precisa di non aver riscontrato, nell’attacco ai database, accessi alle cartelle cliniche elettroniche né alle informazioni presenti sul sito di prenotazione mySBC. Alla data del 18 novembre, giorno in cui il documento è stato trasmesso alla SEC, non erano emerse prove di un utilizzo illecito delle informazioni sottratte. L’indagine è tuttora in corso e per il momento SBC Medical Group non è in grado di stimare l’impatto economico dei due incidenti.

Fonte: TecnoAndroid