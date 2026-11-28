Sul retro della PlayStation 2 si nasconde un dettaglio che in tanti hanno ignorato per anni: una piccola uscita audio digitale ottica, pensata per trasmettere suono digitale e audio surround sia durante le sessioni di gioco sia durante la visione dei DVD. Una scelta tutt’altro che casuale, perché quella presa racconta bene le ambizioni multimediali che Sony aveva cucito addosso alla sua console.

Chi conserva ancora una PS2 in casa può fare una prova molto semplice. Basta girarla e osservare con un minimo di attenzione il pannello posteriore. Accanto al classico connettore audio video, quello che quasi tutti hanno collegato almeno una volta al televisore, compare una porta più discreta con una scritta precisa, Digital Out (Optical). È lì da sempre, eppure è facile scommettere che una buona fetta di giocatori non l’abbia mai sfruttata nemmeno per sbaglio.

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A cosa serviva davvero la porta ottica della PS2

Il compito di quella porta ottica era piuttosto chiaro. Permetteva di far uscire dalla console un segnale audio in forma digitale, quindi senza passare dal tradizionale collegamento analogico che finiva dritto nelle casse del televisore. Tradotto in termini pratici significava poter collegare la PlayStation 2 a un impianto audio esterno capace di gestire più canali, e godersi così un suono avvolgente invece della classica resa stereo.

Ed è proprio qui che entra in gioco l’audio surround. Con l’impianto giusto la musica, gli effetti e i rumori ambientali potevano arrivare da direzioni diverse, regalando un’esperienza molto più immersiva. Un vantaggio che riguardava i videogiochi ma anche, e forse soprattutto, i film su DVD, che la macchina era in grado di riprodurre senza bisogno di un lettore dedicato.

Non va dimenticato infatti che PS2 non era stata concepita soltanto come una piattaforma per giocare. L’idea era quella di farla diventare il cuore dell’intrattenimento in salotto, un oggetto capace di occupare il posto di più dispositivi contemporaneamente. In quest’ottica l’uscita audio digitale ottica aveva perfettamente senso, perché chi guardava un film voleva sentirlo al meglio.

Chi la usava e perché in tanti l’hanno ignorata

La domanda che sorge spontanea riguarda però l’utilizzo reale. Quante persone hanno effettivamente collegato un cavo a quella presa? Probabilmente molte meno di quante Sony si aspettasse. Per sfruttare la porta Digital Out (Optical) serviva un impianto audio compatibile, oltre al cavo apposito, e non tutte le famiglie disponevano di un sistema del genere vicino al televisore.

Per la maggior parte dei giocatori la configurazione era molto più semplice. Si infilava il connettore audio video fornito in confezione, si accendeva la console e si iniziava a giocare. Il suono usciva dagli altoparlanti della TV e per tanti andava benissimo così. La presa ottica restava lì, silenziosa, quasi un accessorio per pochi appassionati.

Chi invece aveva investito in un buon impianto per il cinema in casa trovava nella PlayStation 2 un alleato prezioso. Poteva usarla per i DVD con un audio di qualità superiore e approfittare dello stesso collegamento anche con i giochi che supportavano il surround. Una porta piccola, insomma, ma che dice molto sulla visione multimediale con cui era stata progettata la console di Sony.

Fonte: TecnoAndroid