Una nuova campagna di phishing SPID sta prendendo di mira medici e farmacisti con una falsa email che si presenta a nome del Sistema Tessera Sanitaria e chiede di verificare le credenziali di identità digitale entro 48 ore. Il messaggio è una truffa. A scoprirla è stato il CERT AGID, la struttura governativa che si occupa di cybersicurezza in Italia, che ha ricostruito un’operazione costruita usando anche il nome del Ministero dell’Economia e delle Finanze per colpire medici, farmacisti e altri operatori del settore sanitario.

Il tentativo non ha nulla di approssimativo. Gli autori hanno riprodotto con grande cura le schermate di autenticazione dei principali gestori SPID e hanno messo in piedi un portale fasullo quasi impossibile da distinguere da quello vero. L’obiettivo è raccogliere più informazioni possibili: credenziali di accesso, codici OTP e persino le foto fronte e retro della carta d’identità e della tessera sanitaria.

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L’email che minaccia di bloccare le ricette elettroniche

Lo schema segue quello tipico del phishing, ma con alcuni accorgimenti pensati apposta per chi lavora nella sanità. Il messaggio si apre con un generico “Gentile Professionista” e parla di un audit tecnico obbligatorio per la verifica dell’identità digitale. Se la procedura non viene completata entro 48 ore, avverte il testo, scatta la sospensione dell’accesso ai servizi, compreso l’invio delle ricette elettroniche. La scelta non è casuale perché per un medico non poter emettere prescrizioni significa di fatto fermare il proprio lavoro.

Il collegamento contenuto nella email rimanda al dominio sistemats4sanitafinanzeit[.]online, un indirizzo pensato per sembrare istituzionale che però non ha alcun legame con i portali ufficiali. Una volta arrivati sulla pagina, il sito contraffatto propone l’accesso attraverso diversi gestori di identità digitale e per ciascuno mostra una schermata di login copiata nei minimi dettagli. Dopo l’inserimento delle credenziali e del codice OTP arriva un’ulteriore richiesta, cioè caricare carta d’identità e tessera sanitaria fronte e retro.

Chi cade nella trappola finisce quindi per consegnare ai criminali tutto quello che serve per impersonarlo nei servizi digitali. Credenziali SPID, codici temporanei e copie dei documenti fisici rappresentano un pacchetto completo per sostituirsi alla vittima.

Cosa è stato fatto e come riconoscere la truffa

Il CERT AGID ha già chiesto la disattivazione del dominio malevolo e ha avvisato gli enti coinvolti. Le email sospette di questo genere possono essere segnalate inoltrandole all’indirizzo dedicato messo a disposizione dallo stesso CERT AGID. Per qualsiasi comunicazione che riguardi la Tessera Sanitaria gli unici riferimenti affidabili restano i portali ufficiali del Ministero della Salute, dell’Agenzia delle Entrate e del Sistema Tessera Sanitaria.

Episodi simili si sono già visti in passato. Tempo fa era emerso un falso sito INPS diffuso tramite SMS, accompagnato da una finta app Android quasi pronta a entrare in azione. Il copione cambia poco da una campagna all’altra e punta sempre su tre leve: l’urgenza, un’autorità istituzionale simulata e una finestra temporale ristretta che non lascia il tempo di riflettere. Per questo ogni email che chiede di verificare le credenziali in tempi brevissimi va considerata sospetta per definizione, soprattutto quando passa da un link anziché dal portale ufficiale usato abitualmente.

Fonte: TecnoAndroid