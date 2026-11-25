Un falso sito dell’Agenzia delle Entrate è stato individuato e analizzato dal CERT AGID, che nelle ultime ore ha diffuso una comunicazione ufficiale per mettere in guardia gli utenti. La pagina contraffatta imita quella autentica con un obiettivo ben preciso, cioè diffondere il malware Mirax convincendo chi la visita a scaricare e installare un’applicazione Android malevola distribuita in formato APK.

C’è poi un dettaglio che rende la trappola ancora più subdola e riguarda chi riesce effettivamente a vederla. Secondo gli esperti il contenuto fraudolento viene mostrato soltanto ai dispositivi che si presentano con uno User Agent mobile, quindi a chi naviga da telefono. Una scelta mirata, visto che l’applicazione da installare è pensata proprio per il sistema operativo di Google.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa fa il malware Mirax una volta installato

Il file APK esaminato dai ricercatori appartiene alla famiglia Mirax, un software dannoso per Android che unisce due anime diverse. Da un lato si comporta come un banking trojan, cioè un programma studiato per colpire i conti e le app bancarie. Dall’altro funziona come un Remote Access Trojan, noto anche con la sigla RAT, che consente di prendere il controllo dello smartphone a distanza.

Il codice malevolo che passa attraverso il finto portale del Fisco è stato progettato per sottrarre le credenziali bancarie e i dati personali delle vittime. Non si ferma qui però. Mirax è in grado anche di intercettare gli SMS e i codici OTP, quelli che normalmente servono a confermare accessi e pagamenti, così da garantire ai criminali il pieno controllo remoto del dispositivo compromesso. Per riuscirci sfrutta in modo improprio i servizi di Accessibilità di Android, cioè le funzioni nate per aiutare chi ha difficoltà nell’uso del telefono.

Gli analisti del CERT AGID hanno aggiunto un ulteriore elemento piuttosto preoccupante. Il malware può infatti sovrapporre schermate fraudolente alle applicazioni legittime, e questo meccanismo permette sia il furto delle credenziali sia l’esecuzione di operazioni bancarie non autorizzate. In pratica chi crede di inserire i propri dati nell’app della banca finisce per consegnarli direttamente agli aggressori.

La finta richiesta di aggiornamento dell’app IO

Per convincere gli utenti a installare il file la campagna fa leva su una falsa schermata di aggiornamento dell’app IO, l’applicazione dei servizi pubblici che molti italiani hanno sul telefono. Attraverso questo messaggio arriva l’invito a scaricare e installare l’APK malevolo, presentato come un aggiornamento indispensabile per continuare a usare l’app. Ed è proprio questo il punto più insidioso, perché la richiesta sembra del tutto normale e difficilmente fa nascere sospetti.

A completare l’inganno c’è una scritta in inglese che compare sulla schermata, cioè “Verified by Google Play Protect”, che significa verificato dal sistema di protezione di Google. Serve unicamente a dare un’apparenza di legittimità al download e a rassicurare chi si trova davanti alla richiesta.

Per evitare di cadere nella rete gli esperti raccomandano di non fidarsi mai dei link ricevuti via email o tramite SMS, e lo stesso vale per quelli che arrivano nelle chat di messaggistica istantanea. L’altra regola fondamentale riguarda il download delle applicazioni, che va fatto sempre e soltanto dai canali ufficiali del Google Play Store e mai direttamente da pagine web, dove si rischia di incappare in un portale contraffatto come quello che imita l’Agenzia delle Entrate per diffondere il malware Mirax.

Fonte: TecnoAndroid