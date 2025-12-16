Samsung Wallet si espande nel mondo auto e integra le chiavi digitali Porsche

Samsung Wallet compie un nuovo passo nella sua evoluzione da semplice portafoglio digitale a vero e proprio centro di controllo della vita quotidiana. Come? Entrando con decisione nel mondo dell’automotive premium. L’azienda ha infatti annunciato l’integrazione delle chiavi digitali Porsche all’interno di SamsungWallet, una novità che consentirà agli utenti Galaxy di bloccare, sbloccare e avviare l’auto direttamente dallo smartphone. Il debutto riguarda inizialmente la nuova Macan elettrica Model Year 2026 e la futura Cayenne Electric. Tutto ciò segna la prima introduzione ufficiale della Digital Key-Porsche su modelli elettrici del marchio tedesco.

Tale integrazione si inserisce in un percorso iniziato nel 2022. Quando Samsung Wallet ha assorbito le funzioni di SamsungPass e ampliato il proprio raggio d’azione includendo documenti digitali, carte d’imbarco, metodi di pagamento e, più recentemente, chiavi digitali per l’accesso ai veicoli. Con Porsche, l’ecosistema si arricchisce ulteriormente. La chiave digitale permette non solo di aprire e chiudere le portiere, ma anche di avviare il motore, replicando in tutto e per tutto l’esperienza della chiave tradizionale. Il funzionamento si basa su una combinazione di Bluetooth Low Energy, NFC e tecnologia Ultra-Wideband, assicurando un’interazione fluida e immediata tra smartphone e veicolo, anche quando il telefono resta in tasca o in borsa.

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Samsung Wallet, sicurezza avanzata e condivisione smart delle chiavi Porsche

Uno degli aspetti centrali dell’integrazione tra Samsung Wallet e Porsche riguarda la sicurezza. Le chiavi digitali sono protette da certificazione EAL6+. Si tratta di uno standard di livello bancario che garantisce l’archiviazione sicura dei dati sensibili all’interno del dispositivo. A questo si aggiungono i sistemi di protezione SamsungKnox e l’obbligo di autenticazione tramite biometria o PIN, che impediscono utilizzi non autorizzati.

La chiave può essere condivisa in modalità wireless con altri utenti di fiducia, fino a un massimo di sette persone. È possibile decidere se autorizzare solo l’apertura delle porte o anche la guida del veicolo, e revocare l’accesso in qualsiasi momento. In caso di smarrimento o furto dello smartphone, può essere disattivata o cancellata da remoto tramite il servizio SamsungFind, evitando qualsiasi rischio per il veicolo.

L’attivazione della DigitalKey avviene attraverso l’app My Porsche e richiede pochi passaggi. La procedura è accessibile anche a chi non ha particolare dimestichezza con le funzioni avanzate dello smartphone. Il lancio inizierà in Europa nel dicembre 2025. Da qui si estenderà ad altri mercati nel corso del 2026, seguendo la disponibilità dei nuovi modelli Porsche compatibili.