Samsung, Smart Repair farà acquistare le riparazioni sugli elettrodomestici fuori garanzia

Samsung ha deciso di allargare Samsung Smart Repair anche agli elettrodomestici. Da oggi è quindi possibile acquistare online la riparazione fuori garanzia di un prodotto per la casa, con la stessa logica che finora era riservata a chi possiede uno smartphone Galaxy. L’idea di fondo non cambia. Si sceglie il prodotto che ha bisogno di assistenza, si compra l’intervento e da quel momento la pratica passa nelle mani dell’azienda, che si occupa di organizzare tutto il resto senza che il cliente debba cercare un tecnico per conto proprio.

Per capire la portata della novità conviene partire da cosa sia Smart Repair. Si tratta del servizio con cui gli utenti Galaxy possono comprare via web la riparazione del proprio telefono quando la copertura della garanzia è ormai scaduta. Fino a questo momento lo strumento era pensato solo per gli smartphone. Ora entra anche nel mondo degli elettrodomestici Samsung, un ambito molto diverso, dove l’intervento spesso richiede la presenza fisica di un tecnico e non semplicemente la spedizione di un dispositivo.

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Perché Samsung punta sull’assistenza post vendita

La scelta di estendere il servizio rientra in un ragionamento più ampio sull’assistenza post vendita. L’azienda la descrive come un ulteriore passo nell’evoluzione della propria offerta, cioè la volontà di portare anche sugli apparecchi per la casa un modello già sperimentato e sviluppato per i telefoni Galaxy. Samsung lo spiega così: «Con l’estensione di Smart Repair agli elettrodomestici facciamo un ulteriore passo nell’evoluzione della nostra offerta di assistenza, portando anche in questo ambito un servizio che abbiamo già sviluppato per i nostri smartphone Galaxy».

Il senso dell’operazione sta tutto nella parola coerenza. Samsung parla infatti di un’esperienza dopo l’acquisto che sia in linea con le esigenze dei clienti, con soluzioni via via più semplici e accessibili per prendersi cura dei propri prodotti. Nelle parole dell’azienda, l’obiettivo è «continuare a costruire un’esperienza post vendita coerente con le esigenze dei nostri clienti, offrendo loro soluzioni sempre più semplici e accessibili per prendersi cura dei propri prodotti Samsung». Tradotto nella pratica, chi ha già usato Smart Repair per il proprio Galaxy ritroverà lo stesso approccio quando a guastarsi sarà un apparecchio domestico, senza dover imparare procedure nuove o rivolgersi a canali differenti.

Come funziona la riparazione degli elettrodomestici fuori garanzia

Il percorso è piuttosto lineare e passa da un portale dedicato. Il cliente accede alla piattaforma, seleziona l’elettrodomestico interessato dal problema e acquista l’intervento di riparazione direttamente online. Non serve quindi telefonare per prenotare né cercare in autonomia un riparatore sul territorio, perché la richiesta parte dal sito e segue un iter già definito.

Una volta completato l’acquisto, la pratica viene presa in carico da Samsung. L’azienda la affida a un Centro di Assistenza autorizzato, che a sua volta si occupa di organizzare l’appuntamento. Il passaggio finale è la visita di un tecnico qualificato, che si reca direttamente presso l’abitazione del cliente per eseguire l’intervento sull’apparecchio. Un dettaglio non da poco quando si parla di prodotti per la casa, spesso ingombranti e difficili da spostare, che con questa formula vengono riparati lì dove si trovano, a domicilio, da personale inviato da un centro riconosciuto da Samsung.

Fonte: TecnoAndroid