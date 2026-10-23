YouTube nasconde il tasto Non mi piace, ma solo per i creator

YouTube non sta sperimentando l’eliminazione del pulsante Non mi piace per gli utenti. La precisazione è arrivata mercoledì da una portavoce della piattaforma, dopo che il giorno precedente si era diffusa l’ipotesi di un test in corso proprio su questo elemento così discusso. A far nascere il caso erano stati almeno due utenti su X che avevano condiviso alcuni screenshot in cui il tasto dislike non compariva più nella sua posizione abituale ma risultava spostato all’interno del menu a tre puntini.

Le immagini avevano fatto pensare a una prova silenziosa per nascondere il dislike a una parte del pubblico, magari in vista di un cambiamento più ampio. Uno scenario plausibile considerando la storia recente del servizio, ma che la società ha escluso in modo piuttosto netto. La faccenda però non si chiude con una semplice smentita perché qualcosa sta effettivamente cambiando, solo che riguarda una categoria precisa di persone e non la massa degli spettatori.

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La nuova interfaccia pensata per i creator

La modifica interessa i creator e in particolare il modo in cui vedono i propri contenuti. Quando un autore apre uno dei video che ha caricato sul suo canale, il pulsante Non mi piace finirà dietro il menu a tre puntini invece di restare in bella vista accanto agli altri comandi. Chi guarda i video degli altri, quindi, non dovrebbe notare differenze rispetto a quanto accade oggi.

La portavoce Kimberly Taylor ha chiarito la posizione dell’azienda con una dichiarazione molto diretta. «Non stiamo testando l’occultamento del pulsante Non mi piace su YouTube per gli utenti. Stiamo introducendo una nuova interfaccia per i creator sui video che hanno caricato, in cui il dislike si trova dietro il menu a tre puntini, e come sempre possono trovare il conteggio completo dei Non mi piace in Studio insieme alle altre statistiche».

Il riferimento è a YouTube Studio, lo strumento che gli autori usano per gestire il canale e consultare i dati sulle prestazioni dei loro contenuti. I numeri relativi ai giudizi negativi restano quindi accessibili, semplicemente non vengono messi in primo piano sulla pagina del video. Quanto ai tempi, Taylor ha spiegato in un secondo momento che il nuovo layout arriverà ai creator nelle prossime settimane, con un’aggiornamento della comunicazione datato 21 ottobre.

Il tasto Non mi piace e le modifiche degli ultimi anni

Quella annunciata ora non è la prima volta che la piattaforma interviene sul pulsante Non mi piace. Nel 2021 YouTube aveva deciso di nascondere il conteggio pubblico dei dislike sotto i video, una scelta motivata con la volontà di prevenire le molestie nei confronti degli autori. Da allora il tasto è rimasto al suo posto e chiunque ha potuto continuare a usarlo, ma il numero complessivo è diventato visibile soltanto a chi gestisce il canale.

Un altro passo era arrivato quest’anno con gli Shorts, i video brevi in formato verticale della piattaforma, dai quali il pulsante dislike è stato rimosso. Il nuovo intervento sui video caricati dai creator si inserisce proprio in questa serie di aggiustamenti e, secondo quanto indicato dalla portavoce, la distribuzione dell’interfaccia aggiornata partirà nel giro di poche settimane.

Fonte: TecnoAndroid