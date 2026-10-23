Lidl, doppio volantino per Halloween: offerte fino al 31 ottobre

Per Halloween Lidl ha scelto di fare le cose in grande e di raddoppiare la propria proposta commerciale. La nota catena di supermercati ha infatti messo a disposizione dei clienti non uno ma ben due volantini, ciascuno con una sua identità precisa e soprattutto con una scadenza diversa. Da una parte c’è un volantino che si potrebbe definire “base”, dall’altra uno pensato come la versione “definitiva” per la notte delle zucche e dei travestimenti. Una scelta che, a ben guardare, permette di tenere insieme esigenze molto diverse nello stesso periodo dell’anno. Il meccanismo è piuttosto semplice da seguire, anche per chi non ha l’abitudine di sfogliare con attenzione le offerte settimanali. Le due proposte viaggiano in parallelo ma non coincidono del tutto, né per contenuti né per durata. Proprio per questo conviene tenere d’occhio entrambe le date, perché qualche giorno di differenza può fare la differenza quando si pianificano gli acquisti.

Il volantino base tra spesa quotidiana e primi assaggi di Natale

Il primo dei due volantini Lidl è quello dedicato agli acquisti di tutti i giorni. Qui si trovano gli sconti sui prodotti quotidiani, cioè quelli che finiscono nel carrello quasi in automatico durante la spesa settimanale. La particolarità, però, è che accanto ai beni di consumo più comuni compaiono già i primi articoli legati al Natale. Può sembrare presto, considerando che ci si trova ancora nel pieno dell’autunno, eppure la catena ha deciso di anticipare i tempi e di proporre fin da ora una selezione natalizia.

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Le promozioni di questo volantino sono valide fino al 28 ottobre. Si tratta quindi della scadenza più ravvicinata tra le due, ed è bene tenerla a mente per non lasciarsi sfuggire le offerte. Tra le proposte che attirano maggiormente l’attenzione ci sono i forti ribassi, i viaggi e anche un robot aspirapolvere low cost, un prodotto che negli ultimi tempi è diventato sempre più presente nelle case e che, a un prezzo contenuto, rappresenta una tentazione per molti. La presenza dei viaggi, poi, conferma come l’insegna non si limiti più al solo settore alimentare ma provi ad allargare il proprio raggio d’azione verso categorie decisamente diverse.

Il volantino definitivo per la notte di Halloween

Il secondo volantino è invece quello interamente costruito attorno a Halloween. È la proposta che la catena presenta come “definitiva” per l’occasione, e non a caso la sua validità si estende fino al 31 ottobre, cioè fino al giorno stesso della festa. In questo modo chi si muove all’ultimo momento ha comunque qualche giorno in più a disposizione rispetto al volantino base, con la possibilità di approfittare delle offerte tematiche praticamente fino alla sera dei festeggiamenti.

La logica dietro questa doppia uscita appare chiara. Da un lato Lidl continua a garantire le classiche promozioni sulla spesa e inizia a preparare il terreno per le festività di fine anno, dall’altro dedica uno spazio specifico a un appuntamento che in Italia è ormai entrato stabilmente nelle abitudini di molte famiglie. Separare le due cose permette ai clienti di orientarsi con più facilità, senza dover cercare le offerte stagionali in mezzo a quelle di uso quotidiano o viceversa. Le due scadenze, insomma, sono diverse e vanno considerate con attenzione. Il volantino con le offerte sui prodotti di tutti i giorni e sugli articoli natalizi resta attivo fino al 28 ottobre, mentre quello con le promozioni dedicate a Halloween rimane valido fino al 31 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid