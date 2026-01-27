Samsung rinnova Notes con One UI 8.5: più ordine, nuove funzioni e interfaccia

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Samsung introduce nuove funzioni pratiche per studio e lavoro

Con l’arrivo di One UI 8.5, Samsung continua il lavoro di perfezionamento del proprio ecosistema software e sceglie di intervenire su una delle applicazioni più utilizzate da studenti, professionisti e creativi, Samsung-Notes. L’aggiornamento introduce una grafica più coerente con il linguaggio visivo della nuova interfaccia, caratterizzata da elementi a scheda, superfici in rilievo e una disposizione dei comandi pensata per essere più immediata. La barra di ricerca, ad esempio, è ora più facile da raggiungere grazie a un posizionamento che privilegia la parte bassa dello schermo. Una soluzione utile soprattutto sugli smartphone di grandi dimensioni.

Anche la navigazione interna è stata resa più semplice. Il menu laterale diventa flottante, alleggerendo la schermata principale e migliorando la leggibilità dei contenuti. Le impostazioni sono state riorganizzate e suddivise in modo più logico, con diverse opzioni avanzate raccolte in sezioni dedicate. Un altro cambiamento evidente riguarda l’organizzazione delle note, ora vengono presentate in maniera ordinata, ad esempio per periodo temporale, evitando la sensazione di caos che spesso accompagna chi accumula appunti nel tempo. Tutto ciò contribuisce a rendere Samsung Notes uno strumento più pulito e intuitivo, senza rinunciare alle funzioni vecchie come la scrittura a mano libera e il supporto alla S Pen.

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Samsung introduce nuove funzioni pratiche per studio e lavoro

Oltre all’aspetto grafico, One UI 8.5 porta con sé novità interessanti sul piano funzionale. Una delle più utili riguarda l’esportazione dei contenuti. Ora infatti è possibile salvare le note in due diversi formati PDF. Da una parte c’è il formato compatibile con Samsung Notes, che consente di mantenere la possibilità di modifica solo all’interno dell’app, dall’altra il PDF standard, pensato per essere aperto e modificato anche con software di terze parti. Tale distinzione offre maggiore flessibilità a chi utilizza l’app per condividere documenti o preparare materiali di lavoro.

Un’altra aggiunta rilevante è lo strumento Tabella. Quest’ultimo permette di inserire rapidamente griglie personalizzabili scegliendo righe, colonne, colori e stili. Si tratta di una funzione richiesta da tempo, utile per creare elenchi strutturati, pianificazioni o semplici schemi. Migliora anche la ricerca interna. Adesso è possibile limitare le operazioni di ricerca a una specifica cartella, velocizzando il recupero delle informazioni e riducendo il numero di risultati non pertinenti.

Attualmente One UI 8.5 è disponibile in versione beta sulla serie Galaxy S25. Il rilascio stabile però è atteso nei prossimi mesi insieme alla nuova generazione di smartphone Samsung. In seguito, l’aggiornamento dovrebbe raggiungere pian piano tutti i dispositivi compatibili già aggiornati a One UI 8.0.