BMW avrebbe deciso di puntare su Alpina per contendere a Mercedes Benz il primato nel mercato delle auto di lusso in India. Il marchio storico, ormai entrato a pieno titolo nell’orbita del gruppo bavarese, sarebbe pronto a diventare una nuova leva commerciale con cui allargare l’offerta premium e accorciare le distanze dalla storica rivale. Il piano prevederebbe l’arrivo di Alpina come terzo marchio del gruppo nel Paese, pensato per una clientela che chiede sempre più spesso vetture esclusive e cucite su misura.

Per Alpina si tratterebbe di un passaggio importante. Non è più un costruttore indipendente, perché è entrata a tutti gli effetti nella famiglia BMW all’inizio del 2026, al termine di un’acquisizione avviata nel 2022. Ora potrebbe trovare proprio sulle strade indiane uno dei suoi primi banchi di prova sotto la nuova proprietà.

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Alpina come ponte tra BMW e Rolls Royce

La strategia immaginata dal gruppo tedesco prevede un posizionamento intermedio tra le BMW tradizionali e Rolls Royce, l’altro nome di altissima gamma già presente nel portafoglio di Monaco. In pratica Alpina andrebbe a coprire quello spazio che oggi resta un po’ scoperto, rivolgendosi a chi trova una normale BMW troppo comune ma non è interessato al livello di una Rolls Royce. Contenuti premium, possibilità di personalizzazione più ampie e un’identità ben riconoscibile sarebbero gli argomenti principali per convincere questi clienti.

Il vero motore di questa possibile offensiva è la sfida con Mercedes Benz, che in India conserva ancora la leadership nel segmento premium. I dati del primo semestre 2026 raccontano però una partita apertissima. BMW ha consegnato 9.075 vetture con una crescita del 17%, mentre la Stella si è fermata a 9.768 unità, con un incremento del 9%. Il distacco è quindi di poche centinaia di auto e il costruttore bavarese, che cresce a un ritmo quasi doppio, vedrebbe in Alpina lo strumento giusto per provare a ribaltare la classifica.

Il progetto sembra già in movimento. BMW avrebbe infatti avviato le attività di reclutamento per costruire una rete commerciale selettiva, destinata a coprire dieci tra le principali città indiane. Una scelta che dice molto su quanto il mercato locale sia diventato centrale nelle ambizioni internazionali della casa tedesca.

Un mercato del lusso indiano ancora tutto da conquistare

La decisione di investire sull’India nasce da una trasformazione profonda del settore automobilistico del Paese. Parliamo già del terzo mercato mondiale per volumi, dove però la fascia più ricca della popolazione si sta allargando in modo progressivo e guarda con crescente interesse alle auto di fascia alta. Nel 2025 le vetture di lusso valevano poco più dell’1% di un mercato complessivo da 4,4 milioni di immatricolazioni. Le previsioni indicano però una crescita che potrebbe arrivare fino al 5% entro il 2030, e questo potenziale sta attirando anche altri costruttori internazionali decisi a rafforzare la propria presenza nel subcontinente.

Un’ulteriore spinta potrebbe arrivare dal possibile accordo di libero scambio tra Unione Europea e India, che porterebbe a una riduzione dei dazi sulle importazioni e renderebbe più competitivi i modelli prodotti nel Vecchio Continente. In questo scenario Alpina diventerebbe per BMW molto più di un marchio da aggiungere al listino, cioè una carta strategica per consolidare la presenza nel lusso indiano e tentare di strappare a Mercedes il primato in uno dei mercati più promettenti del pianeta.

Fonte: TecnoAndroid