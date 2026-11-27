Molti team IT pensano ancora di poter riconoscere un attacco ransomware nel momento in cui i file iniziano a cambiare estensione. A quel punto però l’intrusione potrebbe aver già messo a segno furto di credenziali, escalation dei privilegi, elusione delle difese, sabotaggio dei sistemi di recupero, movimento laterale ed esfiltrazione dei dati. La crittografia dei file è spesso una delle ultime mosse e non il punto di partenza. Negli attacchi basati sulla sola estorsione non arriva nemmeno, perché i criminali sottraggono le informazioni e minacciano di diffonderle senza cifrare nulla.

Le recenti offensive contro i server SharePoint installati in locale mostrano bene questa sequenza. Dopo aver sfruttato sistemi esposti su internet, gli aggressori hanno usato credenziali rubate e normali strumenti di amministrazione per muoversi all’interno delle reti colpite, e solo dopo hanno lanciato il ransomware. Chi difende un’infrastruttura deve quindi intercettare i comportamenti che precedono la cifratura e non limitarsi a individuare il programma che cifra.

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Raramente l’attacco comincia con il codice malevolo vero e proprio. Prima serve un accesso iniziale, che di solito passa da un servizio esterno non aggiornato, da credenziali compromesse usate su accessi remoti o servizi cloud legittimi, oppure dall’ingegneria sociale rivolta agli utenti e ai processi di gestione delle identità. Ridurre l’esposizione superflua su internet, dare priorità alle patch sui sistemi più a rischio, rafforzare i controlli di accesso e proteggere email e strumenti di collaborazione sono le prime contromisure. Il monitoraggio degli endpoint aggiunge un ulteriore livello quando la prevenzione non basta.

I cinque segnali da tenere d’occhio

Il primo campanello d’allarme è la manomissione delle difese, cioè i tentativi di fermare i servizi di sicurezza, modificare gli agenti di protezione, caricare driver vulnerabili o cancellare i registri degli eventi. Il secondo riguarda escalation dei privilegi e movimento laterale, con account privilegiati inattesi, strumenti di esecuzione remota che si propagano tra gli host o accessi anomali da server a server.

C’è poi l’esfiltrazione dei dati, che si manifesta con trasferimenti in uscita insoliti da macchine che normalmente non caricano grandi volumi di informazioni. Il quarto indizio è il sabotaggio del ripristino, ovvero la cancellazione di copie shadow, cataloghi di backup od opzioni di recupero tramite strumenti come vssadmin.exe, wbadmin.exe o bcdedit.exe. L’ultimo segnale è il comportamento dei file subito prima della cifratura, con enumerazioni rapide, cicli ripetuti di lettura, scrittura e rinomina e modifiche simili alla crittografia su percorsi locali o di rete.

Come risponde Acronis Cyber Platform

Acronis Cyber Platform, in precedenza nota come Acronis Cyber Protect Cloud, unisce sicurezza informatica, protezione dei dati e gestione degli endpoint con un solo agente, una sola console e un unico sistema di policy. Sul fronte della prevenzione, gestione delle patch, gestione della postura di sicurezza e delle policy chiudono le lacune di configurazione, la prevenzione della perdita di dati limita ciò che può uscire e i backup immutabili tolgono forza al sabotaggio del ripristino. Per il rilevamento entrano in gioco Active Protection, EDR, XDR e sicurezza della posta, che identificano e contengono le attività sospette. Active Protection sfrutta analisi comportamentale, intelligenza artificiale e apprendimento automatico per bloccare il ransomware e ripristinare i file colpiti. Il recupero rimette in piedi l’operatività ma non cancella il furto dei dati, una distinzione importante negli attacchi a doppia estorsione. Le funzioni disponibili variano in base a edizione, modello di distribuzione, configurazione e licenze.

Dopo una rilevazione le prime azioni devono frenare la diffusione e preservare le prove. Serve isolare il carico di lavoro colpito mantenendo il canale di gestione, fermare i processi malevoli, mettere in quarantena i file, conservare alberi dei processi, righe di comando, connessioni e log, disattivare l’account o l’accesso remoto compromesso e chiudere la vulnerabilità sfruttata. Il ripristino va fatto da un punto di recupero affidabile, con una verifica prima di ricollegare i sistemi, coinvolgendo poi le figure legali, assicurative e di comunicazione previste dal piano di risposta. Il servizio Acronis MDR gestito da Acronis TRU aggiunge monitoraggio, indagine e risposta da parte di esperti 24 ore su 24, con correzione e recupero gestiti inclusi nel livello Advanced entro i limiti e i permessi concordati.

Fonte: TecnoAndroid