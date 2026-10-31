Samsung, occhiali Intelligent Eyewear a dicembre? Sì, in due Paesi

Gli occhiali smart di Samsung potrebbero debuttare sul mercato a dicembre, anche se con una distribuzione piuttosto ristretta almeno nella prima fase. Il colosso sudcoreano aveva mostrato i suoi Intelligent Eyewear durante l’estate senza però sbilanciarsi sui tempi di lancio, e ancora oggi una comunicazione ufficiale non c’è. A riempire questo silenzio ci pensano le indiscrezioni, che nelle ultime ore hanno rimesso mano al calendario.

Le voci circolate a inizio mese indicavano novembre come periodo di uscita. Le nuove informazioni spostano invece la finestra un po’ più in là, verso la fine dell’anno. Un mese di differenza non stravolge certo il quadro, però basta a far capire quanto la tabella di marcia sia ancora in movimento e quanto convenga trattare ogni dettaglio con prudenza finché l’azienda non deciderà di esporsi pubblicamente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul piano della dotazione gli occhiali dovrebbero integrare una fotocamera, dei microfoni e degli altoparlanti, il tutto accompagnato dall’assistente Gemini. Si tratta quindi di un dispositivo pensato per affiancare lo smartphone nelle attività quotidiane, con l’intelligenza artificiale a fare da collante tra le varie funzioni.

Corea del Sud e Stati Uniti in prima fila

L’aspetto più interessante del nuovo rumor riguarda però la geografia della distribuzione. Gli Intelligent Eyewear sarebbero inizialmente disponibili in appena due mercati, quello sudcoreano e quello statunitense. Sulla presenza della Corea del Sud c’erano pochi dubbi, visto che per Samsung si tratta del mercato di casa e sarebbe stato strano vederla esclusa proprio dal debutto. Accanto a lei ci sarebbero gli Stati Uniti, che completano una lista iniziale decisamente corta.

Europa, Cina e Giappone non resteranno fuori dai giochi, ma dovranno pazientare. Gli occhiali smart arriveranno anche da queste parti in un secondo momento. Quanto lungo sarà questo intervallo nessuno lo sa con precisione, perché le indiscrezioni non forniscono alcuna indicazione sulle tempistiche. Per chi vive nel Vecchio Continente la prospettiva è dunque quella di un’attesa dalla durata ancora indefinita, senza nemmeno una stima di massima su cui fare affidamento.

Lo stesso percorso già visto con Galaxy XR

Una strategia del genere non sarebbe del tutto nuova per il produttore. Un approccio molto simile è stato adottato con Galaxy XR, il visore che appartiene alla stessa categoria di dispositivi indossabili e che condivide con gli occhiali l’idea di portare la tecnologia direttamente davanti agli occhi dell’utente, anche se in forme e dimensioni ben diverse.

Galaxy XR è sbarcato nell’ottobre 2025 soltanto negli Stati Uniti e in Corea del Sud, cioè esattamente gli stessi due Paesi che oggi vengono indicati come destinazione iniziale degli Intelligent Eyewear. Il resto del mondo ha dovuto aspettare, e non poco. Se il copione dovesse ripetersi, il debutto degli occhiali seguirebbe quindi una traiettoria già nota, con un lancio concentrato su pochi mercati e un’espansione graduale nei mesi successivi.

Il caso del visore offre anche un’idea concreta di quanto possano dilatarsi i tempi. Dopo l’esordio limitato a quelle due nazioni, Galaxy XR è approdato nel Regno Unito soltanto a luglio.

Fonte: TecnoAndroid