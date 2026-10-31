Tesla Cybercab, il robotaxi ora viaggia fino alle 2 di notte

Il servizio di robotaxi di Tesla allunga ancora una volta la propria giornata e il Cybercab adesso accetta corse fino alle 2 di notte. La finestra operativa parte dalle 6 del mattino e si chiude alle 2 del giorno successivo, all’interno di un pacchetto di aggiornamenti piuttosto corposo che tocca gli orari, il comfort a bordo, l’accessibilità e perfino l’espansione geografica della flotta. Il ritmo con cui l’azienda di Elon Musk sta spingendo sul progetto è evidente e questo nuovo giro di novità non fa che confermarlo.

Si parla di 20 ore di servizio al giorno, il che significa che mancano appena quattro ore per arrivare a un’operatività completa sull’intero arco delle 24 ore. Non è arrivato tutto in un colpo solo, però. Nel corso dello stesso mese l’orario era stato prima allungato di un’ora fino alle 23 e poi, a meno di due settimane di distanza, spostato fino a mezzanotte. L’ultimo passo porta la chiusura delle corse ancora più avanti nella notte.

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Perché il Cybercab guida sempre più di notte

La pagina di supporto di Tesla precisa che la disponibilità varia a seconda della zona geografica, quindi non tutte le aree godono dello stesso trattamento. È probabile che l’estensione sia riservata in via prioritaria proprio al Cybercab, grazie all’hardware FSD più potente installato a bordo rispetto ad altri mezzi della flotta. Guidare al buio non è affatto banale per un sistema autonomo. Le difficoltà riguardano soprattutto la sicurezza e in particolare il riconoscimento di ostacoli poco contrastati quando la luce scarseggia.

Calm Mode, Grok e le novità per i passeggeri

Accanto agli orari più lunghi debutta la Calm Mode, una modalità pensata per rendere il viaggio più sereno e rilassante. Quando viene attivata abbassa la luminosità dello schermo centrale, elimina del tutto le visualizzazioni della guida autonoma FSD e regola l’illuminazione dell’abitacolo in modo adeguato. Sul Cybercab i clienti possono inoltre seguire in tempo reale le immagini della telecamera posteriore durante il tragitto, un’opzione tutt’altro che superflua visto che la vettura è priva del classico lunotto. Chi invece sale sui Robotaxi basati su Model Y trova ora l’accesso diretto a Grok, l’assistente di intelligenza artificiale.

Un capitolo a parte riguarda l’accessibilità. Nell’applicazione la freccia che indica la posizione del veicolo è stata perfezionata, mentre i feedback aptici aiutano a individuare l’auto con più facilità e i comandi della musica sono ora utilizzabili anche tramite screen reader. Sui dispositivi iOS le notifiche Live Activity sono state ridisegnate e la scheda assume lo stesso colore assegnato al Cybercab in arrivo, così da riconoscerlo subito quando ci sono più mezzi nei paraggi. Nella scheda compaiono la targa e lo stato di avanzamento del prelievo, con notifiche corrispondenti anche su Apple Watch e la possibilità di condividere i dettagli della corsa con un amico.

Prossima tappa la Florida

Sul fronte territoriale l’azienda guarda alla Florida, con un piano che punta a coprire le aree di Miami e Tampa includendo anche le destinazioni balneari. La richiesta era arrivata direttamente dal governatore Ron DeSantis ed Elon Musk ha confermato che la nuova copertura è in arrivo.

L’annuncio segue di poco l’ampliamento dell’area servita a Houston e mostra quanto velocemente Tesla stia aggiornando sia le capacità dei suoi veicoli sia i confini entro cui il servizio di robotaxi può muoversi. Il tutto in una competizione sempre più accesa con i rivali del settore, a cominciare da Waymo.

Fonte: TecnoAndroid