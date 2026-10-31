VisionQuest riporta nel MCU un villain di Iron Man dopo 18 anni

A distanza di 18 anni dal suo debutto, un villain che quasi tutti davano per dimenticato rientra nel Marvel Cinematic Universe grazie a VisionQuest. Il sesto episodio della serie disponibile su Disney+ riporta infatti in scena Raza Hamidmi al Wazar, il criminale interpretato da Faran Tahir che il pubblico aveva conosciuto in Iron Man, il film che nel 2008 aveva dato il via all’intero universo condiviso dei Marvel Studios. Da qui in avanti ci sono anticipazioni importanti sulla puntata.

Non è una mossa isolata. Il Marvel Cinematic Universe continua a ripescare figure dal proprio passato, soprattutto quelle che sembravano uscite di scena per sempre. Stavolta tocca a un personaggio legato alle origini stesse del franchise, comparso nei primissimi minuti di storia dell’universo cinematografico e poi sparito senza lasciare traccia. La serie con protagonista Paul Bettany, arrivata in streaming il 14 ottobre 2026, ha scelto proprio lui per una delle sorprese più curiose della stagione.

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Chi era Raza e perché il suo ritorno ha incuriosito i fan

Il ritorno di Faran Tahir nei panni di Raza era stato annunciato già a gennaio 2025, ma all’epoca la notizia aveva sollevato parecchie domande tra gli appassionati. In Iron Man il personaggio guidava una cellula dell’organizzazione terroristica dei Dieci Anelli in Afghanistan e aveva ricevuto l’incarico di rapire e uccidere Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr.

Le cose però non erano andate come previsto. A tradirlo era stato lo stesso Obadiah Stane, il personaggio di Jeff Bridges, che lo aveva paralizzato con un dispositivo sonico prima di ordinare l’esecuzione dei suoi uomini. La morte di Raza non era mai stata mostrata in modo esplicito sullo schermo, eppure il criminale era scomparso dall’universo Marvel per quasi due decenni. Una porta lasciata socchiusa, insomma, che adesso qualcuno ha deciso di riaprire.

L’agguato a Madripoor nel sesto episodio di VisionQuest

La ricomparsa avviene a Madripoor, la città stato insulare che Marvel aveva presentato nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Nel sesto capitolo di VisionQuest, Visione si spinge fino a questo luogo pericoloso per salvare Thomas Shepherd, il figlio reincarnato nato dal legame tra Scarlet Witch e lo stesso androide.

Il ragazzo era finito nelle mani di Paladin, un cacciatore di taglie deciso a usarlo come esca per catturare Visione e portare a termine il contratto stipulato con un misterioso committente. C’è un dettaglio che complica tutto però. L’incarico affidato a Paladin era stato annullato e altri mercenari avevano ricevuto il compito di mettere le mani sull’androide al posto suo.

È qui che entra in gioco Raza, che fa irruzione circondato da un gruppo di uomini pesantemente armati con l’intenzione di catturare Visione per conto proprio. Il suo arrivo interrompe un faccia a faccia molto teso tra il protagonista e Paladin. L’intervento del vecchio nemico di Tony Stark si rivela però più breve del previsto, visto che è proprio Paladin a stenderlo lasciandolo privo di sensi. Una comparsa rapida, quindi, ma sufficiente a chiudere un cerchio aperto ai tempi del primo film del franchise. Il sesto episodio di VisionQuest è già disponibile su Disney+, dove la serie interpretata da Paul Bettany, James Spader e Ruaridh Mollica prosegue con le sue nuove puntate.

Fonte: TecnoAndroid