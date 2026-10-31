Android Auto, video e browser web ancora senza data di uscita

Le app per guardare video e navigare sul web tramite Android Auto non hanno ancora una data di uscita. Google le aveva annunciate a maggio con la promessa di un rilascio entro l’anno, ma da allora di mesi ne sono passati parecchi. La fine del 2026 si fa sempre più vicina e dall’azienda non è arrivata nessuna indicazione precisa sul debutto. Chi sperava di poter sfruttare il display della propria auto anche per qualcosa di diverso dalle mappe e dalla musica è quindi costretto ad armarsi di pazienza ancora per un po’.

Le novità promesse sono due e vanno tenute ben distinte. Da una parte c’è la riproduzione di contenuti video, dall’altra un browser web utilizzabile direttamente dal sistema di bordo per consultare pagine e siti. Entrambe fanno parte del pacchetto presentato a maggio e, almeno sulla carta, la tabella di marcia indicata all’epoca non è cambiata. Tra un annuncio e il rilascio vero e proprio però passa tutto il resto, e su questo fronte le informazioni continuano a essere poche.

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Android Dev Summit, un aggiornamento che non chiarisce i tempi

Qualcosa in queste ore si è mosso. Da Mountain View è arrivato un aggiornamento in occasione dell’Android Dev Summit, l’evento dedicato agli sviluppatori, ma il contenuto è rimasto piuttosto vago. Le due funzioni sono state descritte come “coming soon”, vale a dire in arrivo a breve. Nessun giorno preciso e nessun mese di riferimento, nemmeno una finestra temporale più ristretta rispetto a quella già comunicata in primavera.

Il messaggio di fondo è che il progetto va avanti e che big G non lo ha messo da parte. Quando scatterà finalmente il semaforo verde, però, non è dato saperlo. Per chi utilizza Android Auto tutti i giorni questo si traduce in un’attesa che si allunga, con l’impegno preso a maggio come unico punto fermo e con la generica rassicurazione arrivata dal palco del summit.

Video da YouTube, ma solo a veicolo fermo

Sul funzionamento della parte video qualche dettaglio in più, per fortuna, è già noto. L’idea di Google è consentire la riproduzione di filmati direttamente sullo schermo dell’auto, attingendo per esempio da YouTube. Si tratta di una possibilità pensata per i momenti di sosta, quando la macchina è ferma e il display del cruscotto può diventare una sorta di piccolo televisore collegato allo smartphone.

La sicurezza, ovviamente, ha la precedenza su tutto il resto, ed è proprio per questo che sono stati fissati limiti molto chiari. La visione sarà permessa soltanto con il veicolo parcheggiato e il sistema è progettato per reagire immediatamente appena la situazione cambia, così da evitare qualsiasi distrazione mentre ci si trova alla guida. Non appena viene inserita una marcia la riproduzione video si interrompe e il contenuto prosegue in background sotto forma di solo audio.

Fonte: TecnoAndroid