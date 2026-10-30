Samsung News chiude: addio anche a widget e schermata della Home

Samsung ha deciso di spegnere Samsung News, il servizio che su smartphone e tablet della famiglia Galaxy raccoglie in un unico spazio notizie, risultati sportivi, aggiornamenti sull’andamento delle borse e diversi altri contenuti. L’annuncio della chiusura non riguarda soltanto l’applicazione vera e propria. Insieme a lei spariranno anche il widget dedicato e la schermata che compare a sinistra della Home sui dispositivi Galaxy, quella che molti si ritrovano davanti quasi per caso scorrendo con il dito.

Si tratta quindi di uno stop completo, che coinvolge tutti i punti di accesso alla piattaforma. Chi era abituato a dare un’occhiata alle ultime notizie direttamente dalla schermata principale del telefono dovrà presto cambiare abitudini. Lo stesso discorso vale per chi aveva sistemato il widget di Samsung News in bella vista, magari per controllare al volo un risultato sportivo o le quotazioni di borsa senza dover aprire nessuna app. Quando il servizio verrà dismesso, quello spazio non mostrerà più i contenuti a cui gli utenti erano abituati.

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Quando chiude Samsung News e in quali Paesi

Per il momento l’avviso è comparso all’interno dell’app soltanto in due mercati, cioè India e Corea del Sud. La data indicata è il 21 dicembre 2026, alle ore 00:00 UTC, che corrispondono all’una di notte secondo l’ora italiana. Da quel momento la piattaforma smetterà di funzionare per gli utenti di questi due Paesi, che sono quindi i primi ad aver ricevuto una comunicazione chiara e con una scadenza precisa.

Per tutti gli altri mercati, invece, una conferma ufficiale ancora non è arrivata. Samsung non ha comunicato se lo spegnimento seguirà lo stesso calendario anche altrove oppure se le tempistiche cambieranno da zona a zona. L’indicazione generale è che l’app verrà dismessa su tutti i Galaxy, ma per avere un quadro completo bisognerà attendere le comunicazioni del colosso coreano nei singoli Paesi, Italia compresa. Fino ad allora chi utilizza Samsung News fuori da India e Corea del Sud può continuare a usarla come sempre, senza sapere però con esattezza fino a quando.

Cosa succede ai dati degli utenti

La fine di Samsung News porta con sé anche la cancellazione dei dati degli utenti. Verranno eliminati i profili e le preferenze impostate nel tempo, ovvero tutte quelle informazioni che il servizio sfruttava per personalizzare i contenuti mostrati a ciascuno. In pratica le scelte fatte per ricevere certi argomenti al posto di altri, così come le impostazioni legate al proprio account all’interno della piattaforma, non verranno conservate dopo lo spegnimento. Chi aveva costruito un flusso di notizie su misura dovrà dunque ripartire da zero su un altro servizio.

Esiste però un’eccezione. Alcune informazioni devono restare archiviate per un determinato periodo perché lo impongono le leggi locali. In questi casi Samsung non le eliminerà immediatamente insieme al resto, ma provvederà comunque a cancellarle una volta scaduto l’obbligo di conservazione previsto dalla normativa del Paese di riferimento. Anche quella parte di dati, quindi, è destinata a sparire, solo con tempi più lunghi rispetto a profili e preferenze, che invece verranno rimossi con la chiusura della piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid