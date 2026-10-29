Samsung Bespoke AI, la lavatrice che dosa da sola il detersivo

Le lavatrici Bespoke AI di Samsung lasciano a sensori e algoritmi di intelligenza artificiale buona parte delle scelte che di solito spettano a chi carica il cestello, dal dosaggio del detersivo fino al numero di risciacqui. Nelle scorse ore l’azienda ha illustrato le funzioni principali della gamma, costruita attorno a tre aspetti ben precisi, ovvero la gestione automatica dei lavaggi, il contenimento dei consumi e il controllo da remoto tramite smartphone.

Il punto di partenza è una ricerca recente citata da Samsung, di cui però non viene indicato l’autore. Secondo questi dati il 73% dei consumatori europei vorrebbe elettrodomestici per la cura dei capi dotati di funzioni avanzate come sensori intelligenti, tecnologie di intelligenza artificiale e un design pensato per semplificare la vita di tutti i giorni. Oltre la metà delle famiglie, poi, mette l’efficienza energetica tra i criteri principali quando arriva il momento di scegliere una nuova lavatrice. La linea Bespoke AI nasce proprio per rispondere a queste richieste, unendo sensori, algoritmi e la connessione all’app SmartThings per adattare ogni ciclo al carico e tenere d’occhio i consumi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

AI Wash+ riconosce tessuti e sporco

Il cuore del sistema si chiama AI Wash+ ed è l’evoluzione del precedente AI Wash, con capacità di riconoscimento dei tessuti migliorate. Il programma analizza ogni carico prima e durante il lavaggio. I sensori rilevano il peso del bucato, capiscono di che tessuto si tratta e valutano quanto sono sporchi i capi. Sulla base di queste informazioni la macchina regola da sola la quantità d’acqua, la dose di detersivo grazie al dosatore automatico, i tempi di ammollo, il numero di risciacqui e i giri della centrifuga.

L’idea di fondo è piuttosto semplice. Una camicia indossata per poche ore e un completo da corsa zuppo di pioggia non dovrebbero ricevere lo stesso trattamento, e con AI Wash+ non serve che sia l’utente a mettere mano a ogni impostazione, perché il ciclo viene adattato in tempo reale.

Sul fronte dell’efficienza energetica Samsung dichiara che la lavatrice Bespoke AI Laundry può consumare fino al 65% di energia in meno rispetto al limite massimo previsto per la Classe A. Attraverso SmartThings è disponibile anche la funzione AI Energy Mode, che permette di monitorare i consumi dell’elettrodomestico e di avere un’idea più chiara di quanto incida il bucato sulla bolletta.

Vapore igienizzante, Ecobubble e meno microplastiche

Un altro capitolo importante riguarda l’igiene dei capi. Sempre stando ai dati diffusi dall’azienda, le funzioni a vapore sono tra le tecnologie premium in maggiore crescita in Europa, con un aumento del 19% tra il 2024 e il 2025. Il programma Vapore Igienizzante rilascia il vapore direttamente nel cestello in modo che penetri a fondo nelle fibre, ed elimina fino al 99,9% di alcuni batteri.

Per i lavaggi a basse temperature entra invece in gioco Ecobubble, la tecnologia che trasforma il detersivo in una schiuma attiva ancora prima che il ciclo cominci. Così il detergente arriva rapidamente alle fibre e rimuove lo sporco senza bisogno di scaldare troppo l’acqua. Il vantaggio è doppio perché i capi escono puliti e allo stesso tempo non vengono esposti a temperature elevate che col passare del tempo possono alterarne colori, forma e morbidezza. A questo si affianca il programma Less Microfiber, pensato per ridurre fino al 54% il rilascio di microplastiche dai tessuti sintetici durante il lavaggio.

La gestione di tutti i giorni passa da uno schermo touch da 7 pollici, l’AI Home che Samsung sta portando su diversi elettrodomestici nell’ambito della strategia “Screens Everywhere” presentata al CES 2025. C’è poi l’assistente vocale Bixby, che consente di comandare la lavatrice semplicemente con la voce. Con l’app SmartThings, infine, è possibile seguire l’avanzamento del ciclo dallo smartphone, far partire il lavaggio anche quando si è fuori casa, ricevere notifiche e integrare la lavatrice con gli altri dispositivi della casa connessa.

Fonte: TecnoAndroid