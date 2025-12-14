Samsung: il mercato dei Fold è tuo, il Q3 chiude con un +64%

Oggi torniamo a parlarvi di una branca del mercato decisamente d’elite che vede Samsung essere la dominatrice in incontrastata, nello specifico, ci stiamo riferendo alla branca del mercato dedicata ai dispositivi pieghevoli che, come sappiamo hanno iniziato a piccoli passi, ma ora rivendicano una fetta decisamente consistente del mercato globale degli smartphone, nello specifico Samsung, soprattutto grazie all’ultima generazione di dispositivi pieghevoli ha fatto un balzo in avanti sotto ogni punto di vista, al punto da diventare la società di riferimento che rivendica la fetta di mercato più grossa, nonostante la accentuata competizione orientale in arrivo direttamente dalla Cina.

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Il dominio continua

Dopo aver chiuso un Q1 e un Q2 decisamente ad alti livelli, Samsung conferma i propri trend anche per quanto riguarda il Q3 del 2025, i dati arrivano direttamente da Counterpoint Research, la quale attesta che la società coreana ha rivendicato da sola il 64% del traffico totale a livello di mercato degli smartphone pieghevoli, un valore decisamente importante soprattutto se consideriamo che la Cina sta iniziando ad offrire soluzioni assolutamente competitive caratterizzate però da un prezzo decisamente inferiore.

Per il resto bisogna sottolineare che la seconda classificata e Huawei con il 7% seguita da Honor con il 7%, le altre società si dividono la percentuale rimasta, dato che diventa assolutamente significativo soprattutto se consideriamo che il mercato in sé ha guadagnato un 14% rispetto all’anno precedente, segnale che quella che ne ha goduto più di tutti, è stata proprio Samsung, dal momento che il suo volume di mercato rappresenta attualmente la fetta più grossa presente.

Ovviamente tutti gli occhi sono puntati al futuro dal momento che la nuova generazione di dispositivi pieghevoli porterà con sé un’innovazione importante e avrà il compito di mantenere lontane le concorrenti che ovviamente puntano a spodestare Samsung con soluzioni altrettanto di alto livello ma caratterizzate da un prezzo inferiore, elemento sul quale Samsung deve invece ancora lavorare, visto che i suoi dispositivi sono assolutamente dedicati alla fascia enthusiast del mercato.