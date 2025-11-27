Samsung Glasses: in arrivo gli occhiali smart super leggeri con fotocamera

Samsung accanto al visore Galaxy XR, sta sviluppando un dispositivo completamente nuovo. Si tratta di un paio di occhiali AR/XR leggeri, costruiti per essere indossati anche fuori casa senza l’ingombro dei visori tradizionali. Le informazioni emerse nelle ultime settimane parlano di un prodotto identificato dal codice SM-O200P.

Il design in lavorazione prevede lenti fotocromatiche capaci di adattarsi alle condizioni di luce, mentre resta da chiarire se le lenti ospiteranno o meno una superficie di proiezione integrata come nel caso dei Ray-Ban con display. È invece certa la presenza di una fotocamera incorporata, elemento che amplia le funzioni del dispositivo e lo distingue da semplici occhiali display. La connettività si appoggia esclusivamente a Wi-Fi e Bluetooth, senza SIM né rete mobile autonoma. Resta poi da capire quanto l’integrazione software sarà legata all’ecosistema Samsung e quanto invece a quello Google.

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Samsung prevede il lancio nel 2026: mercato prioritario gli Stati Uniti

Il nome commerciale non è ancora stato ufficializzato, anche se il marchio “Samsung Galaxy Glasses” era stato registrato oltre due anni fa e resta un forte candidato. Le tempistiche non sono definitive, ma lo stato del progetto fa pensare che una presentazione nel 2026 sia realistica, probabilmente dopo ulteriori verifiche sulla stabilità hardware e sull’esperienza utente.

Al momento, l’unico elemento certo riguarda il mercato di debutto. Come successo per Galaxy XR, una variante degli occhiali smart è stata sviluppata con priorità per gli Stati Uniti. Non ci sono conferme per l’Europa. E’ infatti possibile che la sua commercializzazione potrebbe essere limitata almeno nella fase iniziale. Pur senza una data ufficiale, il progetto appare già in fase avanzata e definito nei suoi elementi fondamentali. Gli occhiali, super leggeri, connessi allo smartphone e dotati di fotocamera, rappresentano il passo successivo della strategia AR di Samsung, che punta a costruire un ecosistema completo capace di competere con i colossi del settore nei prossimi anni.