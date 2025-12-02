Samsung Galaxy Z TriFold: il pieghevole a tre pannelli è ufficiale con un display da 10 pollici

Il Samsung Galaxy Z TriFold è ufficiale. Dopo la prima apparizione al K-Tech Showcase, dove non era stato possibile toccarlo né conoscerne le caratteristiche, il dispositivo debutta come il primo pieghevole a tripla cerniera dell’azienda. L’obiettivo è offrire uno smartphone capace di trasformarsi in un vero tablet, grazie a un ampio pannello AMOLED da 10 pollici che si apre in tre sezioni e introduce un formato inedito all’interno della gamma Galaxy.

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Il display principale è un pannello Dynamic AMOLED QXGA con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco pari a 1.600 nit, mentre lo schermo esterno misura 6,5 pollici. La gestione degli spazi e dell’interfaccia è facilitata da Samsung DeX in versione standalone, una funzione resa possibile proprio dall’ampiezza dello schermo interno, che permette di creare un ambiente di lavoro completo direttamente sul dispositivo.

L’aspetto costruttivo rappresenta un altro elemento centrale: Galaxy Z Trifold adotta un corpo estremamente sottile, con uno spessore che oscilla tra 3,9 e 4,2 mm quando aperto, per un peso complessivo di 309 grammi. I materiali sono quelli tipici dei prodotti premium Samsung, come Armor Aluminum avanzato, cerniere in titanio e un display esterno protetto da Gorilla Glass Ceramic 2. Il sistema a doppia cerniera consente una chiusura uniforme senza spazi vuoti e garantisce la certificazione IP48.

Hardware, software e disponibilità internazionale

Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm, abbinato a 16 GB di RAM e a tagli di archiviazione da 512 GB oppure 1 TB. La batteria da 5.600 mAh supporta la ricarica Super Fast Charging 2.0 da 45W, che permette di raggiungere il 50% in circa mezz’ora.

Il comparto fotografico riprende l’impostazione del Galaxy Z Fold 7, con un sensore principale da 200 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Sono presenti anche due fotocamere frontali da 10 MP, una nella cover e una integrata sotto il display interno.

Il dispositivo arriva con Android 16, One UI 8, Galaxy AI e le funzioni di Gemini Live, pensate per sfruttare il multitasking su schermi di grandi dimensioni. La colorazione disponibile al lancio è Crafted Black.

Il Galaxy Z Trifold debutterà il 12 dicembre in Corea del Sud, per poi raggiungere Cina, Taiwan, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti lo accoglieranno nel primo trimestre del 2026. Nota dolente per i nostri utenti e per il mercato europeo: lo smartphone non arriverà. Per quanto riguarda il listino in riferimento alla Corea, il costo è di 3.594.000 won, circa 2.108 euro al cambio, mentre negli Stati Uniti il prezzo dovrebbe essere di circa 2.500 dollari.