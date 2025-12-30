Samsung Galaxy Z Trifold messo alla prova con i test di resistenza: i risultati

I pieghevoli rappresentano una delle sfide più complesse per i produttori di smartphone. Il Samsung Galaxy Z Trifold, presentato a inizio dicembre, porta questa complessità a un livello superiore grazie alla doppia piega, soluzione che impone compromessi delicati tra design, spessore e resistenza strutturale. Proprio per questo il dispositivo è finito sotto la lente di uno dei test di durabilità più noti del web.

Il riferimento è allo stress test condotto dal canale di JerryRigEverything, celebre per sottoporre gli smartphone a prove estreme, spesso ben oltre le sollecitazioni dell’uso quotidiano. Un contesto volutamente esagerato, utile però per evidenziare i punti deboli di progetti particolarmente ambiziosi.

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Calore, graffi e materiali sotto osservazione

La prima fase del test ha riguardato la resistenza termica dei display. Sia lo schermo esterno sia l’ampio pannello interno da 10 pollici hanno reagito male all’esposizione diretta alla fiamma: i pixel si sono danneggiati rapidamente, lasciando segni permanenti. Un comportamento in linea con altri pannelli OLED, ma che sul Trifold risulta più evidente per via della superficie maggiore.

Anche la prova dei graffi ha messo in luce alcune criticità. Il pannello posteriore in plastica si è segnato con facilità, mostrando una vulnerabilità superiore rispetto ai materiali più rigidi utilizzati sui precedenti pieghevoli della serie Z Fold. Una scelta che punta alla leggerezza, ma che incide sulla percezione di solidità.

Polvere e cerniere: il vero tallone d’Achille

Uno dei momenti più delicati ha riguardato l’esposizione a polvere e detriti. Dopo aver versato sabbia nei meccanismi di apertura, il Galaxy Z Trifold ha iniziato a produrre rumori di attrito e scricchiolii durante la piegatura. Nonostante la presenza di sensori in grado di avvisare l’utente in caso di chiusura errata, l’ingresso di particelle solide sembra compromettere la fluidità delle cerniere nel tempo.

La prova di piegatura inversa

Il test più drastico è stato quello di piegatura nel senso opposto a quello naturale. Il telaio in Armour Aluminum, ridotto a uno spessore di soli 3,9 millimetri per mantenere il dispositivo maneggevole, ha mostrato i suoi limiti. Sotto pressione, il telefono si è spezzato lungo la linea delle antenne e il display interno ha smesso immediatamente di funzionare. Un esito che evidenzia una robustezza inferiore rispetto al Galaxy Z Fold 7, capace in passato di superare una prova simile senza danni strutturali.

I numeri dichiarati da Samsung

Secondo Samsung, il Galaxy Z Trifold è stato progettato per resistere a 200.000 cicli di apertura e chiusura nell’uso quotidiano reale. In un test indipendente, pur non raggiungendo la soglia dichiarata, il dispositivo ha comunque superato quota 144.000 piegature, un risultato che resta significativo considerando la complessità del form factor.