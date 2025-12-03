Samsung Galaxy Z TriFold: il prezzo potrebbe essere più basso del previsto, ma resta elevato

Il debutto del Samsung Galaxy Z TriFold è ormai imminente e le nuove indiscrezioni filtrate in rete offrono un’indicazione più precisa sul possibile prezzo del primo pieghevole a tre pannelli dell’azienda. Finora si era parlato di una cifra vicina ai 3000 dollari, in linea con quanto proposto da Huawei per il Mate XT Ultimate. Le informazioni più recenti delineano però un posizionamento leggermente diverso: il listino potrebbe aggirarsi intorno ai 2500 dollari.

Si tratta comunque di una cifra molto alta, ma che ridimensiona gli scenari iniziali. In particolare, non si registrerebbe quell’aumento del 50% rispetto allo Z Fold 7 che alcune voci avevano ipotizzato in precedenza. Un prezzo più contenuto, pur restando premium, aiuterebbe Samsung a presentare il TriFold come una proposta più accessibile nel segmento dei pieghevoli ultra-innovativi.

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Un confronto diretto con il futuro iPhone pieghevole

Un altro aspetto interessante riguarda il possibile confronto con il primo pieghevole di Apple. Le indiscrezioni suggeriscono che il TriFold e l’iPhone pieghevole potrebbero avvicinarsi molto in termini di prezzo. Questa vicinanza potrebbe rafforzare la percezione di un prodotto che giustifica meglio il suo valore grazie al pannello triplo e alla presenza di due cerniere, elemento distintivo rispetto ai tradizionali dispositivi foldable.

Attesa per la presentazione e possibile disponibilità limitata

Ovviamente, tutto ciò necessita di conferme ufficiali. Mancano pochi giorni alla presentazione e solo allora sarà possibile capire il posizionamento definitivo scelto da Samsung. Vale la pena ricordare che lo Z TriFold dovrebbe arrivare in produzione con disponibilità molto limitata, ma potrebbe comunque raggiungere almeno un mercato occidentale. Questo renderebbe più semplice l’importazione per chi vorrà testare il nuovo dispositivo in anteprima.

Il TriFold rappresenta una delle innovazioni più radicali degli ultimi anni nella categoria dei pieghevoli. Se il prezzo finale dovesse effettivamente posizionarsi sotto quota 3000 dollari, l’interesse attorno al nuovo top di gamma potrebbe crescere ulteriormente.