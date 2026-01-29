Samsung Galaxy Z Trifold debutta negli USA: il prezzo è folle

Samsung alza ancora l’asticella nel segmento dei pieghevoli e lo fa con un dispositivo che punta più sull’impatto che sui volumi. Samsung Galaxy Z Trifold arriva ufficialmente negli Stati Uniti con un prezzo che non passa inosservato: 2.899 dollari per l’unica configurazione prevista, dotata di 512 GB di memoria interna e colorazione Crafted Black. Una cifra che rende chiaro fin da subito il posizionamento del prodotto, pensato come vetrina tecnologica più che come smartphone destinato al grande pubblico.

Un pieghevole sperimentale e di nicchia

Il Galaxy Z Trifold rappresenta il primo vero esperimento a tre sezioni per Samsung. Il prezzo, vicino ai tremila dollari, può sembrare eccessivo, ma riflette la natura sperimentale del progetto. L’azienda coreana non nasconde che si tratta di un modello utile soprattutto a rafforzare l’immagine del brand nel campo dell’innovazione, oltre che a raccogliere indicazioni sul mercato reale.

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A tal proposito la distribuzione sarà limitata, sia per numero di unità prodotte sia per mercati coinvolti. Samsung non vuole diffondere il dispositivo su larga scala, ma la presenza controllata in contesti selezionati, dove il dispositivo possa essere osservato, provato e discusso.

Arriva in occidente, ma solo negli Stati Uniti

Dopo il debutto iniziale in Corea del Sud, Cina ed Emirati Arabi Uniti, il Galaxy Z Trifold è pronto a sbarcare anche in occidente. La scelta di Samsung è stata però molto chiara: l’unico Paese interessato sarà quello statunitense. Le vendite inizieranno il 30 gennaio, mentre in alcune città americane il telefono è già esposto nei Samsung Experience Store, consentendo ai visitatori di vederlo dal vivo prima dell’avvio ufficiale delle vendite.

Un altro elemento che sottolinea il carattere elitario del Galaxy Z Trifold riguarda i canali di vendita. Gli utenti potranno acquistare il prodotto solo ed esclusivamente sul sito ufficiale o all’interno degli Experience Store. Almeno per ora Galaxy Z Trifold non verrà distribuito da altri rivenditori o dai vari provider telefonici.