Samsung Galaxy XR debutta nella donazione sangue con XR

La tecnologia XR arriva in un nuovo ambito applicativo con Samsung Galaxy XR, protagonista di un progetto dedicato alla donazione di sangue. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Samsung Electronics e Abbott, azienda internazionale attiva nel settore sanitario, con l’obiettivo di offrire ai donatori un’esperienza più rilassante durante la procedura.

Il primo test su larga scala è stato realizzato il 2 giugno presso Samsung Digital City a Suwon, in Corea, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Durante la campagna, i dipendenti Samsung hanno potuto utilizzare il visore Galaxy XR mentre donavano sangue, vivendo un’esperienza immersiva sviluppata per favorire il rilassamento. La sperimentazione rappresenta un nuovo esempio di come i dispositivi di realtà estesa possano superare gli utilizzi tradizionali legati a intrattenimento e produttività, trovando applicazioni anche in contesti dedicati al benessere delle persone.

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Un giardino virtuale per accompagnare la donazione

Indossando Galaxy XR, i donatori vengono trasportati in un ambiente digitale ispirato a un giardino zen, progettato per creare una sensazione di calma durante la permanenza sulla poltrona per la donazione. L’interazione avviene attraverso il solo movimento dello sguardo, senza la necessità di utilizzare controller o gesti manuali. Guardando gli elementi presenti nello scenario virtuale, gli utenti possono piantare semi digitali che, nel corso di pochi minuti, si trasformano in fiori e alberi.

L’esperienza dura circa tre-cinque minuti ed è accompagnata da una colonna sonora realizzata in collaborazione con la Chicago Symphony Orchestra, contribuendo a creare un ambiente immersivo e meno stressante. Secondo Samsung, l’obiettivo è dimostrare come la realtà estesa possa diventare uno strumento capace di generare valore anche in situazioni quotidiane e socialmente rilevanti, aiutando le persone a vivere in modo diverso momenti che possono risultare impegnativi.

Samsung e Abbott ampliano il progetto a livello globale

Dopo la prima iniziativa in Corea, Samsung e Abbott stanno preparando nuove attività internazionali negli Stati Uniti e in Malesia. L’intenzione è estendere l’utilizzo di Galaxy XR a un numero maggiore di donatori, operatori sanitari e organizzazioni coinvolte nella gestione delle banche del sangue.

La collaborazione si inserisce in un percorso iniziato da Abbott insieme alle organizzazioni della Croce Rossa, con campagne dedicate alla donazione di sangue già sviluppate in diversi Paesi. L’integrazione della realtà estesa punta a migliorare l’esperienza complessiva, offrendo ai professionisti sanitari nuovi strumenti per accompagnare i donatori e mantenere alta l’attenzione durante il processo.

Nuove applicazioni per la realtà estesa

Il progetto mostra una direzione sempre più ampia per i dispositivi XR, che possono essere utilizzati non solo per giochi, contenuti multimediali o strumenti professionali, ma anche per creare esperienze pensate per il supporto delle persone. Durante le prime prove, alcuni partecipanti hanno raccontato di aver trovato l’utilizzo di Galaxy XR particolarmente coinvolgente, grazie alla possibilità di osservare un ambiente interattivo mentre la donazione procedeva.

Samsung prevede inoltre ulteriori dimostrazioni durante eventi internazionali dedicati al mondo XR e alla medicina trasfusionale. Tra gli appuntamenti indicati figurano l’Augmented World Expo in California e il congresso della International Society of Blood Transfusion in Malesia.