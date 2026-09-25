Samsung Galaxy Watch Ultra2 al minimo storico: 589 euro su Amazon

Scende al minimo storico Samsung Galaxy Watch Ultra2, e non di poco: la versione da 47 mm in Titanium Gray con connettività LTE viene proposta su Amazon a 589,08 euro, contro i 749 euro del prezzo consigliato. Uno sconto del 21% che, su un prodotto arrivato da poco sul mercato e pensato per stare nella fascia alta del listino, pesa parecchio. Si tratta della configurazione più completa, quella con modulo cellulare integrato, e la spedizione è gratuita per chi ha un abbonamento Prime. Il modello in questione è la versione italiana, quindi con garanzia e assistenza gestite senza complicazioni. Per chi preferisce diluire la spesa, è disponibile anche il pagamento a rate a interessi zero tramite Cofidis, opzione che su una cifra del genere può fare comodo.

Cosa offre Samsung Galaxy Watch Ultra2 sul piano tecnico

La cassa da 47 mm è costruita in titanio, con un design antiurto che punta tutto sulla resistenza. Il display misura 1,52 pollici e arriva fino a 5.000 nit di luminosità, con trattamento antiriflesso: significa poter leggere lo schermo anche sotto il sole pieno, che è poi il momento in cui la maggior parte degli smartwatch va in difficoltà. La batteria da 800 mAh dichiara fino a 60 ore di autonomia, con ricarica rapida che porta al 40% in circa mezz’ora.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul fronte della robustezza i numeri parlano chiaro. Certificazione IP69K e 10 ATM, più la certificazione EN13319 che abilita le immersioni fino a 40 metri di profondità. Non un dettaglio da poco, perché sposta l’orologio dalla categoria “resiste agli schizzi” a quella degli strumenti utilizzabili sott’acqua sul serio. Ci sono poi tre pulsanti fisici ben distanziati e un tasto rapido arancione, azionabile anche con i guanti addosso, pensiero rivolto a chi lo usa in montagna o in condizioni difficili. Il cuore del sistema è la Snapdragon Wear Elite Platform, che si occupa di mantenere fluide le risposte al tocco e rapido l’accesso alle applicazioni. La connettività LTE completa il quadro, permettendo di lasciare a casa lo smartphone senza perdere chiamate, notifiche o tracciamento delle attività.

Non perdetevi le offerte Amazon gratis e tutti i migliori codici sconto, solo sul canale Telegram @codiciscontotech.

Salute, sport e intelligenza artificiale al polso

Il capitolo monitoraggio è quello dove Samsung Galaxy Watch Ultra2 prova a distinguersi. C’è il Punteggio del benessere cardiaco, che incrocia dati come la durata del sonno, l’indice di massa corporea e il livello di attività fisica per restituire una valutazione complessiva. Accanto a questo lavora il Punteggio Energetico, che analizza l’attività del giorno precedente, la qualità del riposo notturno e le palpitazioni registrate durante la notte, sfruttando Galaxy AI per suggerire se conviene allenarsi oppure concedersi una giornata di recupero. Sul versante sportivo l’orologio mette a disposizione oltre 100 funzioni dedicate, con profili specifici per trail running, nuoto e ciclismo. Ogni attività viene rilevata e analizzata, con dati che poi confluiscono nel quadro generale del benessere. L’idea di fondo è quella di un dispositivo che copra l’intera giornata, dall’allenamento al sonno, senza costringere a passare da un’app all’altra.

Il posizionamento resta quello di un prodotto premium, costruito per chi cerca un compagno affidabile anche in condizioni estreme e non solo un contapassi evoluto. La cifra di 589,08 euro rappresenta il valore più basso mai toccato da questa configurazione, e riguarda nello specifico il modello da 47 mm in Titanium Gray con LTE. Le offerte Amazon di questo tipo, legate a variazioni di prezzo automatiche, tendono a durare poco e il prezzo può tornare a salire senza preavviso.

Fonte: TecnoAndroid