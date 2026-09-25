Baseus BH1 Lite: 80 ore di autonomia a 21,83 euro su Amazon

Ottanta ore di ascolto con una sola carica sono il biglietto da visita di Baseus BH1 Lite, cuffie over ear che su Amazon scendono a 21,83 euro con uno sconto del 45% rispetto al listino di 39,99 euro. Un numero, quello dell’autonomia, che di solito si legge sulle schede tecniche di prodotti ben più costosi, e che qui arriva su un modello pensato per l’uso di tutti i giorni, tra spostamenti, telefonate e lunghe sessioni di musica. Il prezzo attuale si avvicina parecchio al minimo storico registrato per questo modello.

La sostanza sta nei driver dinamici da 40 mm con tecnologia SuperBass, capaci secondo il produttore di spingere fino al 200% in più di potenza sulle basse frequenze rispetto a una configurazione standard. Accanto c’è un algoritmo di audio spaziale che punta a un ascolto più avvolgente, con bassi pieni e acuti puliti. Nessuna pretesa da cuffia per audiofili, chiaramente, ma un profilo sonoro coerente con quello che si può chiedere a questa fascia di prezzo.

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Batteria, connessione e comfort quotidiano

Il vero argomento di vendita resta la batteria, con fino a 80 ore di riproduzione per ciclo di ricarica. Pochi concorrenti nella stessa fascia riescono a garantire un dato simile. In più c’è la ricarica rapida, che con appena 10 minuti di presa restituisce 8 ore di ascolto, utile nelle mattine di fretta quando ci si accorge all’ultimo che le cuffie sono scariche.

Sul fronte della connettività il modello adotta il Bluetooth 6.0, che assicura una connessione stabile anche durante lo streaming e il gaming, dove la latenza fa la differenza. Per le chiamate entra in gioco un microfono con tecnologia AI ENC, pensato per abbattere i rumori di fondo e rendere la voce più nitida a chi ascolta dall’altra parte.

Il design gioca la carta della leggerezza. Il peso si ferma a 210 grammi, l’archetto è imbottito e regolabile, mentre i padiglioni ruotano fino a 120 gradi per appiattirsi nello zaino senza occupare troppo spazio. Una precisazione doverosa riguarda la cancellazione attiva del rumore, che su questo modello non c’è. L’ANC resta appannaggio dei fratelli maggiori BH1 e BH1 NC, quindi chi la considera irrinunciabile deve guardare direttamente a quelle varianti. Il riepilogo delle specifiche principali si chiude in poche righe. Driver dinamici da 40 mm con SuperBass, autonomia fino a 80 ore con ricarica rapida da 10 minuti per 8 ore di ascolto, Bluetooth 6.0, microfono con AI ENC e un corpo da 210 grammi con archetto imbottito e padiglioni pieghevoli.

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Quanto costa e perché il prezzo conviene

Il listino di Baseus BH1 Lite è fissato a 39,99 euro, ma va detto che il prodotto è quasi sempre in promozione, tanto che vederlo a prezzo pieno è piuttosto raro. La cifra attuale su Amazon.it è di 21,83 euro, con uno sconto del 45% che si traduce in un risparmio di circa 18 euro rispetto al cartellino ufficiale. Non è il minimo assoluto mai toccato da queste cuffie, questo va chiarito subito per evitare entusiasmi eccessivi. Però è una cifra decisamente interessante se paragonata all’andamento recente delle offerte, che negli ultimi tempi si è assestato in una forbice tra i 26 e i 30 euro. Scendere sotto i 22 euro, in quest’ottica, significa pagare le cuffie diversi euro in meno rispetto alla media delle promozioni precedenti.

Fonte: TecnoAndroid