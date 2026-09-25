Kena 4,99 euro: offerte 5G prorogate fino al 1° ottobre 2026

Ancora una proroga per le offerte Kena in stile Operator Attack, quelle che partono da 4,99 euro al mese e che ormai da settimane continuano a spostare in avanti la data di scadenza. Il nuovo termine è fissato alle ore 10:00 del 1° ottobre 2026, salvo ulteriori cambiamenti, e riguarda tre promozioni distinte, due attivabili online e una riservata ai punti vendita aderenti. Fino a poche ore fa il conto alla rovescia indicava le 10:00 del 22 settembre 2026, poi il countdown sul sito ufficiale è stato semplicemente riscritto.

Nel dettaglio, restano in pista Kena 4,99 150 GB 5G TOP e Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G sul canale digitale, mentre nei negozi prosegue Kena 4,99 100GB 5G TOP. Il contatore aggiornato compare in home page e nella pagina dedicata per la prima offerta, mentre per la Limited Edition resta visibile soltanto nella scheda specifica.

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Cosa includono le offerte Kena da 4,99 e 5,99 euro

La versione da negozio, quella con 100 Giga, mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati fino in 5G con velocità limitata a 250 Mbps, il tutto a 4,99 euro al mese. Per attivarla serve la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, con l’esclusione di Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali.

Online la proposta è simile ma più generosa sui Giga. Kena 4,99 150 GB 5G TOP offre minuti illimitati, 200 SMS e 150 Giga in 5G fino a 250 Mbps in download, sempre a 4,99 euro al mese. Anche qui serve la portabilità, con una lista di operatori che comprende Iliad, PosteMobile, Lyca Mobile, CoopVoce, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu. Restano fuori Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali.

Sul fronte costi iniziali nessuna sorpresa, perché attivazione e SIM o eSIM sono gratuite. Si versano 5 euro, da cui viene scalato il primo mese anticipato, con un centesimo che resta come credito residuo. Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G, invece, prevede minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga in 5G, che diventano 300 Giga con la Ricarica Automatica, a 5,99 euro al mese. Qui si può chiedere anche un numero nuovo, oppure arrivare da Iliad, ho. Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri virtuali, con esclusione di Very Mobile e Tiscali. La spesa iniziale è di 6 euro, sempre con il primo mese anticipato scalato. Il bonus dei 100 Giga aggiuntivi legato alla Ricarica Automatica resta valido fino al 30 dicembre 2026, salvo modifiche, per tutte le offerte Kena da 5,99 euro al mese in su. Ad alcuni ex clienti, poi, viene proposta una winback che replica gli stessi contenuti della Limited Edition a 4,99 euro al mese.

SIM, eSIM e velocità di rete

Ai nuovi clienti l’operatore consegna le Half SIM Green, EcoSIM in plastica riciclata con dimensioni ridotte del 50%, già configurate sulla piattaforma TIM con APN automatico, VoLTE e servizi SMS di reperibilità. Il formato eSIM è disponibile dal 5 agosto 2025, ma da qualche giorno non risulta selezionabile online in fase di acquisto, quindi per ora sul sito si ordinano solo schede fisiche.

Scegliendo l’opzione “Ricevi e Attiva da casa” l’identificazione può avvenire con video selfie, SPID oppure CIE, quest’ultima dal 24 giugno 2026. Dal primo inserimento di numero ordine e codice fiscale ci sono 30 giorni per completare la procedura. La rete è quella TIM in 2G e 4G, con il 5G attivo dal 16 luglio 2025 e limitato a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, lo stesso profilo base del brand principale. Senza copertura o con dispositivi non compatibili si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G, spento a metà ottobre 2022, non è più disponibile in tutta Italia.

Fonte: TecnoAndroid