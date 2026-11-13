Google Health prepara un codice per blindare le cartelle cliniche

Google Health si prepara a ricevere un nuovo livello di protezione per i dati più delicati in assoluto, quelli sanitari. All’interno dell’app sono infatti comparsi indizi di un codice di accesso pensato per blindare le cartelle cliniche condivise, una funzione che non è ancora disponibile per tutti ma che lascia intuire con una certa chiarezza la direzione presa dal colosso di Mountain View. Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta su app e servizi offerti agli utenti, e anche la piattaforma dedicata alla salute rientra pienamente in questo percorso di aggiornamento costante.

Cosa è emerso nella nuova versione di Google Health

Con l’ultima release dell’applicazione sono arrivate diverse novità, anche se non tutte risultano già attive per chiunque. Tra queste spicca proprio l’opzione per proteggere con un codice i documenti medici che vengono condivisi con terzi. Le tracce sono state individuate nella versione 5.12.1 di Google Health, dove alcune righe di codice suggeriscono che l’azienda stia preparando il terreno per questa nuova funzionalità di sicurezza.

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Il meccanismo si appoggia all’integrazione con Smart Health Links, spesso abbreviato in SHL. Si tratta di uno standard aperto che consente ai pazienti di condividere le proprie cartelle cliniche con gli operatori sanitari in modo semplice e diretto. Una base tecnica già solida, quindi, sulla quale Google sembra intenzionata a costruire un ulteriore strato di tutela per le informazioni personali.

Come funziona oggi la condivisione dei riepiloghi sanitari

Per capire meglio la portata della novità conviene guardare a quello che l’app permette di fare già adesso. Gli utenti possono generare dei riepiloghi sanitari da condividere tramite codice QR oppure attraverso un semplice URL. La procedura è piuttosto lineare: si selezionano le cartelle cliniche da includere, l’app elabora un documento riassuntivo e lo rende disponibile tramite un link o un QR, pronto per essere inviato al reparto competente.

Sul fronte della sicurezza qualche accorgimento è già presente. Il link generato scade infatti 7 giorni dopo la sua creazione e, nel frattempo, chi lo ha prodotto può revocare l’accesso in qualsiasi momento. Un sistema che funziona, ma che lascia comunque aperta una possibilità: chiunque entri in possesso del collegamento o del QR, entro quella finestra temporale, può consultare i dati. Ed è esattamente su questo punto che Google sembra voler intervenire.

Il codice di accesso cambia le regole del gioco

Stando a quanto emerso dal codice della nuova versione, il sistema attuale potrebbe essere rafforzato con l’introduzione di un codice di accesso necessario per aprire il documento. In pratica il link o il codice QR da soli non basteranno più, perché servirà anche questa sorta di chiave aggiuntiva per visualizzare le informazioni mediche condivise.

L’interfaccia dovrebbe mostrare un pulsante “Copia codice” al momento della creazione della cartella clinica, accompagnato dal suggerimento di condividerlo separatamente rispetto al link. Una scelta sensata, visto che inviare chiave e documento attraverso lo stesso canale ridurrebbe parecchio l’efficacia della protezione. C’è poi un dettaglio ulteriore che rende il sistema ancora più rigoroso: il codice potrà essere visualizzato soltanto sul dispositivo che ha generato il collegamento, e non altrove.

Per quanto riguarda le tempistiche, al momento non ci sono informazioni su quando questa funzione di Google Health verrà effettivamente distribuita a tutti gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid