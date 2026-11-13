Maya e mercurio: lago Cobá contaminato già nel Periodo Classico

Pensare all’inquinamento come a un problema nato con le fabbriche è un errore piuttosto comune. Una nuova ricerca ha dimostrato che i Maya contaminarono con il mercurio il lago Cobá e il cenote Xcach, nella penisola dello Yucatán in Messico, già durante il Periodo Classico, cioè tra il 250 e il 920 d.C. Secondo gli studiosi questa situazione rappresentò un vero problema ambientale e sanitario per le comunità che vivevano in quelle zone. Gli ecosistemi acquatici si deteriorarono e gli abitanti rimasero esposti in modo cronico al metallo tossico bevendo l’acqua e consumando il cibo che arrivava da quei bacini.

Che questa civiltà mesoamericana usasse il mercurio era già noto. Diversi studi precedenti hanno documentato l’impiego del mercurio elementare e del cinabro come pigmento rosso per decorare ceramiche, edifici e oggetti funerari. Il punto è che un’esposizione costante a questa sostanza può colpire il sistema nervoso umano e danneggiare l’ambiente. Nelle acque alcuni batteri riescono a trasformarlo in metilmercurio, una forma particolarmente pericolosa che si accumula negli organismi e passa da un anello all’altro della catena alimentare. Tracce del metallo erano già emerse in vari insediamenti, ma finora non era chiaro quanto fosse estesa la contaminazione né quali effetti avesse avuto su ecosistemi e popolazioni.

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Cosa raccontano i sedimenti dello Yucatán

Nel 2023 un gruppo di scienziati guidato da Matthew Neal Waters, ricercatore della Università di Auburn in Alabama, ha prelevato carote di sedimenti da quattro bacini lacustri della penisola dello Yucatán. Analizzando i campioni con tecniche di paleolimnologia e con la datazione al radiocarbonio, il team ha scoperto che nel lago Cobá e nel cenote Xcach le concentrazioni di mercurio sono rimaste elevate per secoli. Nel secondo sito i valori hanno toccato livelli fino a sei volte superiori alla soglia di effetto grave fissata dagli attuali riferimenti tossicologici.

I risultati, pubblicati su Science Advances, indicano che l’accumulo del metallo pesante è cominciato in entrambi i bacini nei primi secoli della nostra era, anche se con intensità diverse. Nel lago Cobá le concentrazioni sono salite intorno al 40 d.C. fino a raggiungere un picco di 2,3 microgrammi per grammo tra il 250 e il 300 d.C. Nel cenote Xcach invece sono stati individuati tre episodi distinti. Il più rilevante si è verificato all’incirca tra il 535 e l’820 d.C., con una media di 8,4 microgrammi per grammo e un massimo di 18 microgrammi per grammo attorno al 720. Qui la soglia di effetto grave è stata superata per quasi tre secoli.

Ecosistemi impoveriti

I ricercatori hanno escluso un’origine atmosferica della contaminazione perché nei sedimenti del cenote Polol e della laguna di Chichankanab non sono comparsi livelli elevati di mercurio. Proprio questa differenza ha rafforzato l’ipotesi che la causa fosse legata alle attività umane. Gli autori ritengono che i Maya abbiano trasportato il metallo nelle sue varie forme da altre regioni e che questo sia poi finito nei laghi attraverso l’erosione del suolo.

Lo studio ha preso in esame anche i resti di alghe, cianobatteri, ostracodi, lumache e larve di insetti acquatici per capire se l’aumento del metallo avesse modificato la composizione degli ecosistemi. Gli indicatori di alghe, cianobatteri e batteri fotosintetici sono calati sensibilmente proprio nei periodi di maggiore presenza della sostanza. Qualcosa di simile è accaduto agli organismi dei livelli più alti della catena alimentare. Nel lago Cobá sono scomparsi i gusci degli ostracodi, mentre nel cenote Xcach si sono ridotte le larve di insetti. Tutto lascia pensare che le alte concentrazioni abbiano alterato le reti alimentari, con possibili ricadute sulla salute di chi abitava quei territori.

Possibili rischi per la salute

Gli autori spiegano che pesci e molluschi facevano parte della dieta dei Maya e che entrambi accumulano il mercurio in modo molto efficiente. Per questo è possibile che le popolazioni di Cobá e Xcach abbiano subito un’esposizione cronica per decenni o addirittura secoli, a concentrazioni che oggi verrebbero considerate tossiche. La ricerca non consente però di stabilire se quegli abitanti abbiano sviluppato malattie legate al metallo né di misurare con precisione il rischio a cui furono esposti. Mostra comunque che il degrado ambientale da loro vissuto non dipese soltanto da fenomeni come siccità, deforestazione o erosione del suolo. Secondo gli studiosi i dati raccolti forniscono prove indiziarie del commercio e dell’uso del mercurio da parte dei Maya e della possibile tossicità che ne derivò in alcuni luoghi.

Fonte: TecnoAndroid