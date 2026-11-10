Samsung Galaxy S27 ottiene la certificazione BIS: c’è la Dual SIM

Samsung Galaxy S27 ha superato il primo ostacolo burocratico in vista del debutto e ha ottenuto l’autorizzazione del Bureau of Indian Standards, l’ente indiano noto con la sigla BIS. Il via libera riguarda il modello identificato dal codice S952B/DS ed è la prima approvazione ufficiale concessa in India a uno smartphone della prossima generazione di punta del produttore coreano, con un’uscita prevista a gennaio. Siamo quindi davanti al primo vero segnale concreto che la nuova famiglia si sta avvicinando al mercato.

Passaggi di questo tipo sono spesso le tappe che anticipano la commercializzazione di un dispositivo. Un telefono che ottiene il bollino di un ente di certificazione si trova di solito in una fase avanzata del suo percorso. Nel caso di Galaxy S27 il segnale arriva con qualche mese di anticipo rispetto al lancio indicato e conferma che la macchina organizzativa di Samsung è già in movimento.

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Cosa racconta la sigla del nuovo modello

Il dettaglio più interessante si nasconde proprio nel nome tecnico. La parte finale DS indica infatti la variante Dual SIM del nuovo Galaxy S27, pensata anche per Paesi come l’India dove poter usare due schede telefoniche nello stesso dispositivo è un’esigenza molto diffusa. Non si tratta di una scelta casuale. In mercati simili la doppia SIM è quasi uno standard e un top di gamma che volesse farsi strada senza questa opzione partirebbe con un handicap evidente.

Bisogna però essere onesti su un punto. La certificazione BIS da sola dice molto poco sulle caratteristiche tecniche del telefono. Questi documenti servono soprattutto a confermare che un prodotto rispetta determinati requisiti per essere venduto in un Paese e raramente lasciano trapelare informazioni su processore, fotocamere, batteria o display. Chi spera di trovare qui la scheda tecnica completa del prossimo flagship resterà a mani vuote, almeno per ora.

Il precedente passaggio nel database NBD

Le cose cambiano se si allarga lo sguardo. Lo stesso codice S952B era infatti già comparso in precedenza all’interno di un database NBD, e da quella registrazione erano emerse alcune informazioni più consistenti. Si tratta però di dati da prendere con le dovute cautele e da valutare con attenzione prima di trarre conclusioni definitive sul nuovo smartphone. Mettere insieme i diversi pezzi del puzzle aiuta comunque a capire che il modello è ormai entrato nella fase in cui le sue tracce iniziano a moltiplicarsi nei registri ufficiali.

È un copione abbastanza tipico per i dispositivi di fascia alta. Prima compare una sigla, poi arrivano le certificazioni nei vari Paesi e solo più avanti emergono i dettagli che contano davvero per chi deve decidere se acquistare. Galaxy S27 sembra seguire esattamente questa traiettoria, con l’India che si conferma uno dei primi mercati a lasciare tracce concrete del suo arrivo. La presenza del codice in due archivi diversi rafforza l’idea che il lancio a gennaio sia un obiettivo realistico per il colosso coreano.

Nel frattempo chi non vuole aspettare la nuova generazione può guardare all’attuale Galaxy S26, che online si trova a partire da 599 euro, con altre offerte disponibili a 639 euro e a 684 euro.

Fonte: TecnoAndroid