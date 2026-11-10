SharkNinja sceglie Matteo Berrettini per la nuova campagna natalizia

SharkNinja porta in Italia “There’s no home”, la nuova Holiday Campaign globale del Gruppo, e annuncia una partnership con Matteo Berrettini, protagonista della declinazione italiana della campagna. L’iniziativa, presentata il 10 novembre 2026, è dedicata ai rituali quotidiani, alla condivisione e ai momenti vissuti tra le mura domestiche durante il periodo delle festività. La collaborazione con Berrettini rappresenta inoltre l’inizio di una partnership di lungo periodo tra il tennista e SharkNinja.

La casa al centro della campagna

“There’s no home like a SharkNinja home” racconta quei momenti della quotidianità che, durante le festività, assumono un significato particolare. Accogliere amici e familiari, condividere il cibo, scegliere un regalo e dedicare del tempo a sé stessi sono alcuni degli elementi al centro della piattaforma. A livello globale, la campagna coinvolge diverse personalità appartenenti al mondo dello sport e dell’intrattenimento, tra cui David Beckham, Kevin Hart, Tom Brady e Aryna Sabalenka.

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Credits: TecnoAndroid

Per il mercato italiano, SharkNinja ha scelto Matteo Berrettini per raccontare il valore della casa come luogo in cui ritrovare le proprie abitudini e trascorrere del tempo con le persone care, dopo una quotidianità caratterizzata da allenamenti, tornei e viaggi. I contenuti della campagna mostrano così un lato spontaneo e quotidiano del tennista, legato ai momenti trascorsi in casa durante il periodo delle feste.

“La mia vita è scandita da allenamenti, tornei e viaggi, quindi tornare a casa e ritrovare le mie abitudini ha per me un valore particolare. Mi piace che questa campagna parta da gesti reali: preparare qualcosa da mangiare, prendersi cura di sé, vivere meglio il proprio spazio e trascorrere tempo con le persone importanti. Sono questi i momenti che rendono davvero speciale la casa”, afferma Matteo Berrettini.

Una partnership di lungo periodo

Il debutto della Holiday Campaign segna l’inizio della collaborazione tra SharkNinja e Matteo Berrettini, che continuerà anche oltre il periodo natalizio. Nei prossimi mesi, la partnership si svilupperà attraverso nuovi contenuti, iniziative editoriali e momenti di comunicazione dedicati alle diverse categorie del brand. La collaborazione racconterà la quotidianità del tennista, i suoi rituali personali e il rapporto tra performance, benessere e vita fuori dal campo. La presenza di Berrettini rappresenta il punto di partenza della versione italiana della piattaforma globale “There’s no home like a SharkNinja home”, sviluppata attraverso volti, comportamenti e riferimenti legati al mercato italiano.

La casa delle nonne entra nella campagna

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A partire dalla metà di novembre, la campagna italiana includerà anche un’attivazione social-first dedicata a una figura centrale nella cultura domestica e familiare italiana: la nonna. Il concept prende spunto dall’idea della casa delle nonne come luogo della condivisione, delle tradizioni e dei rituali familiari. SharkNinja realizzerà una serie di contenuti insieme a creator italiani e alle loro nonne, con l’obiettivo di raccontare questa dimensione attraverso un linguaggio spontaneo e contemporaneo.

“Con Matteo Berrettini vogliamo raccontare la casa da una prospettiva contemporanea e autentica: il luogo in cui ritrovare il proprio equilibrio, condividere il tempo con gli altri e vivere quei rituali che spesso diamo per scontati. L’attivazione dedicata alle nonne aggiunge un ulteriore elemento profondamente italiano, legato alle tradizioni, alla cura degli altri e al tempo trascorso insieme”, afferma Nuno Constant, Managing Director Southern Europe di SharkNinja. Secondo quanto dichiarato dal manager, i due punti di vista rappresentati dalla collaborazione con Berrettini e dall’attivazione dedicata alle nonne consentono di portare la piattaforma Holiday globale in Italia attraverso elementi immediatamente riconoscibili per il pubblico locale.

I prodotti protagonisti dei momenti in casa

La campagna italiana coinvolge diverse aree dell’ecosistema SharkNinja e alcuni dei momenti che caratterizzano la vita domestica durante le festività. La preparazione degli ambienti e la cura della casa saranno raccontate attraverso Shark PowerDetect Speed, indicato come protagonista principale dei contenuti locali.

La dimensione dedicata al self-care sarà invece rappresentata da Shark CryoGlow, mentre Ninja CRISPi Pro accompagnerà i momenti legati alla cucina, alla convivialità e alla preparazione dei pasti durante il periodo delle feste.

Campagna attiva fino a gennaio 2027

“There’s no home like a SharkNinja home” sarà attiva in Italia tra novembre 2026 e gennaio 2027 attraverso un ecosistema integrato di contenuti e diversi touchpoint. La campagna coinvolgerà social media, video online, connected TV, canali DTC, Amazon e retailer, accompagnando i consumatori attraverso le diverse fasi, dalla scoperta dei prodotti fino alla scelta del regalo e all’acquisto.

Fonte: TecnoAndroid