GTA 6, ferie in massa nel Regno Unito: costo fino a 12 milioni

L’uscita di GTA 6 rischia di farsi sentire anche lontano dalle console, in particolare negli uffici del Regno Unito. Secondo alcune stime il lancio del nuovo capitolo firmato Rockstar Games spingerà migliaia di lavoratori britannici a chiedere giorni di ferie per dedicarsi al gioco fin dalle prime ore, con un costo per le aziende che potrebbe arrivare fino a 12 milioni di sterline. Una cifra importante, che solleva un dubbio piuttosto legittimo. È davvero possibile che un videogioco arrivi a pesare così tanto sulla produttività di un paese?

Un’attesa che non ha eguali negli ultimi anni

Per capire il contesto basta guardare il calendario. Il debutto è ormai vicinissimo, mancano poco più di sette giorni, e l’attesa attorno al titolo ha raggiunto livelli che nessun’altra uscita recente era riuscita a toccare. Non si tratta della solita curiosità che accompagna un grande gioco in arrivo sugli scaffali. Qui si parla di un’attesa quasi spasmodica, che coinvolge giocatori di lunga data ma anche chi di solito segue il settore solo da lontano. Il nuovo Grand Theft Auto viene percepito come un evento vero e proprio, un appuntamento da segnare in agenda con largo anticipo. È proprio questa dimensione collettiva a spiegare perché si inizi a ragionare sulle possibili conseguenze economiche del lancio. Quando un prodotto d’intrattenimento diventa un fenomeno di massa, il suo impatto smette di riguardare soltanto chi lo acquista. Entra nelle conversazioni di tutti i giorni, nei piani personali e, a quanto pare, anche nelle richieste di permesso inoltrate ai responsabili delle risorse umane.

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Ferie in massa e un conto salato per le imprese

Il ragionamento dietro le stime è abbastanza lineare. Se migliaia di dipendenti scelgono di assentarsi nello stesso momento per giocare, le aziende si trovano a gestire un calo improvviso della forza lavoro disponibile. Meno persone operative significa meno attività svolte, e quella mancata produttività si traduce in una perdita economica che, sommata su scala nazionale, potrebbe raggiungere appunto i 12 milioni di sterline. Si tratta comunque di una previsione, non di un dato già certificato, ed è per questo che la domanda sulla sua reale portata rimane aperta.

Va detto che chiedere un giorno di ferie è un diritto del lavoratore e non un’assenza ingiustificata. Il problema, per le imprese, nasce dalla concentrazione delle richieste in una finestra temporale molto ristretta. Un singolo dipendente che si prende una pausa non sposta gli equilibri, mentre una vera ondata di assenze legata allo stesso evento può complicare turni, scadenze e organizzazione interna. È questo l’aspetto che rende la stima così curiosa e, allo stesso tempo, così discussa.

Davvero il mondo si fermerà per 24 ore?

La questione di fondo resta quella che molti si stanno ponendo in questi giorni. Il kolossal di Rockstar ha realmente la forza di fermare il mondo, o almeno una parte di esso, per un’intera giornata? L’idea può sembrare esagerata, eppure il semplice fatto che se ne parli in termini economici dice parecchio sul peso che questo titolo ha acquisito ancora prima di arrivare nei negozi. Nessun altro videogioco degli ultimi anni aveva generato un’aspettativa paragonabile, né aveva spinto qualcuno a calcolarne l’effetto sulle attività lavorative di un intero paese. Nel Regno Unito, intanto, il lancio di GTA 6 si accompagna a una previsione precisa: migliaia di lavoratori pronti a prendersi una pausa dal lavoro e aziende che potrebbero pagare un prezzo fino a 12 milioni di sterline.

Fonte: TecnoAndroid