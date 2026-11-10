xAI: stretta del Texas sui centri dati e ipotesi data center nello spazio

I centri dati sono ormai ovunque, spinti dall’espansione dell’intelligenza artificiale, ma negli Stati Uniti l’aria sta cambiando e non solo in senso figurato. In Texas, uno degli snodi più ambiti per chi vuole costruire nuove infrastrutture digitali, sta arrivando una stretta che mette in difficoltà diversi progetti. E tra quelli più esposti c’è anche xAI, la società di IA legata a Elon Musk, che nel frattempo sta già ragionando su un’alternativa: i centri dati nello spazio.

xAI: Texas pronta a bloccare nuovi centri dati, tra consumi energetici e tensioni locali

Da tempo la politica energetica pesa sempre di più nelle agende dei governi, e spesso il bersaglio più comodo è l’auto. Però la contaminazione non arriva solo dalle strade. Oltre al trasporto aereo e marittimo, stanno finendo sotto osservazione anche settori che, fino a ieri, venivano raccontati come neutri o quasi. I centri dati sono uno di questi, soprattutto adesso che l’intelligenza artificiale sta moltiplicando la domanda di calcolo e quindi di server, edifici, impianti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il punto non è solo la quantità di strutture in costruzione, è cosa comportano. Queste installazioni richiedono enormi volumi di elettricità per funzionare e, oltre all’energia, entrano in gioco anche altre risorse. Preoccupa per esempio il consumo di acqua, necessario ai sistemi di raffreddamento che tengono sotto controllo la temperatura delle macchine. E poi c’è il rumore costante, con la relativa inquinamento acustico legato ai generatori elettrici.

In questo contesto si inserisce la posizione di Gina Hinojosa, democratica, che dopo la vittoria alle elezioni del 3 novembre diventerà la nuova governatrice del Texas. Hinojosa assumerà l’incarico il 19 gennaio 2027 e ha già chiarito l’intenzione di spingere per regole statali più restrittive sui centri dati. Nel frattempo, però, non vuole aspettare quella data per muoversi. L’orientamento annunciato è mantenere congelate le approvazioni di nuovi progetti fino all’insediamento e oltre, almeno finché la legislatura non riuscirà a varare norme “che proteggano i texani”, come dichiarato durante la campagna sulla piattaforma X.

La pausa, già approvata dal governatore uscente Greg Abbott, diventa così un colpo secco per le aziende che puntavano su questo territorio. Non è un dettaglio, visto che il Texas concentra circa il 25% della capacità di centri dati prevista negli Stati Uniti. I cantieri già avviati possono arrivare a conclusione, quindi non si parla di stop ai progetti in corso. L’incognita riguarda le nuove autorizzazioni, proprio mentre cresce anche l’opposizione di una parte dei residenti verso questo tipo di infrastrutture.

Elon Musk e l’idea dei centri dati nello spazio, tra xAI e la spinta di SpaceX

Tra le aziende che rischiano di dover rallentare c’è xAI, la società di intelligenza artificiale legata a Elon Musk, che è anche proprietario di Tesla, di X e di SpaceX. Musk, secondo quanto riportato dal quotidiano El Economista, avrebbe l’obiettivo di costruire nei prossimi 18 mesi una capacità equivalente a quella di tutti i centri dati che Google ha già in funzione, e il Texas era indicato come un passaggio chiave per rendere possibile questo piano.

Con lo scenario texano più complicato, Musk ha lasciato intendere una via alternativa, sfruttando l’infrastruttura spaziale di SpaceX. Su X ha scritto che l’idea di portare i centri dati nello spazio “sembra piuttosto attraente in questo momento”, collegando il ragionamento al risultato elettorale.

Non è un’intuizione isolata. Anche altre aziende tecnologiche guardano nella stessa direzione. Google, per esempio, ha già lanciato un satellite prototipo per verificare se un approccio del genere possa essere davvero praticabile. E poi c’è Blue Origin di Jeff Bezos, che ha chiesto un permesso al Governo degli Stati Uniti per lanciare 50.000 satelliti destinati a comporre un centro dati spaziale.

Parallelamente, qualcuno valuta anche opzioni diverse dall’orbita. Nel quadro delle ipotesi citate compare pure la pista dei centri dati sottomarini, con la Cina che sostiene di averne uno. Nel frattempo, in Texas, la partita resta legata alle approvazioni future e alle regole che la nuova amministrazione vorrà impostare a partire dal 19 gennaio 2027.

Fonte: TecnoAndroid