Uber Parking debutta nell’app grazie a SpotHero: come funziona

Dopo aver cambiato il modo in cui ci si sposta in città, Uber punta adesso a un altro momento cruciale di ogni viaggio in auto, cioè quello in cui bisogna lasciarla da qualche parte. Da oggi debutta infatti Uber Parking, il nuovo servizio di prenotazione dei parcheggi integrato direttamente nell’app dell’azienda. Alla base c’è l’acquisizione di SpotHero, piattaforma specializzata proprio nella prenotazione di posti auto, annunciata da Uber lo scorso febbraio. Le funzioni di SpotHero confluiscono così nell’applicazione principale con un nome nuovo e un’identità tutta targata Uber.

L’idea è semplice e parecchio pratica. Con Uber Parking si possono cercare garage e aree di sosta vicino alla propria destinazione e riservare un posto in anticipo, in modo da trovarlo libero all’arrivo senza girare a vuoto per l’isolato. Per iniziare basta toccare la nuova icona Parking che compare nell’app, inserire il luogo da raggiungere e consultare la mappa interattiva con tutti i posti disponibili.

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Come funziona la prenotazione su Uber Parking

La ricerca non si ferma alla semplice posizione. I risultati possono essere filtrati secondo diversi criteri, per esempio scegliendo se parcheggiare in autonomia oppure affidare la macchina a un servizio di valet, o ancora selezionando strutture con servizi specifici. Un dettaglio non da poco per chi ha esigenze particolari o semplicemente preferisce sapere in anticipo cosa aspettarsi una volta arrivato.

Al momento di bloccare il posto vengono richiesti alcuni dati sul veicolo, ovvero marca, modello e numero di targa. A seconda della struttura scelta, l’accesso avviene in due modi diversi. In alcuni casi Uber fornisce un codice QR da mostrare all’ingresso, in altri il garage riconosce automaticamente la targa e apre la sbarra senza bisogno di altro. Anche la flessibilità ha il suo peso. Secondo l’azienda, la maggior parte delle opzioni di sosta può essere cancellata gratuitamente fino all’orario di inizio della prenotazione, mentre chi ha bisogno di più tempo può prolungare la sosta direttamente dall’app.

C’è poi un vantaggio pensato per i clienti più fedeli. Gli abbonati a Uber One ricevono infatti il 10% indietro sotto forma di crediti Uber sulle prenotazioni idonee, un piccolo incentivo che lega ancora di più il nuovo servizio all’ecosistema dell’azienda.

Le città coinvolte e i piani per la guida autonoma

Quando l’acquisizione era stata resa nota, Uber aveva spiegato che SpotHero offriva garage e parcheggi in oltre 400 città tra Stati Uniti e Canada. Al lancio però la copertura è decisamente più contenuta. Per ora Uber Parking è disponibile a Chicago, Nashville, San Francisco, Atlanta, Austin, Boston, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Diego, Seattle e Washington DC. Si tratta comunque di quindici grandi centri urbani statunitensi, molti dei quali noti proprio per la difficoltà di trovare un posto libero nelle ore di punta.

Il progetto, tra l’altro, guarda anche oltre la sosta delle auto private. L’azienda ha in programma di sperimentare l’uso di queste aree come punti di appoggio per le flotte di veicoli a guida autonoma messe a disposizione dai partner di Uber che lavorano su questa tecnologia. I parcheggi diventerebbero così una sorta di base operativa dove i mezzi senza conducente possono sostare in attesa di essere impiegati.

Fonte: TecnoAndroid